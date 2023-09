Ny lavaka mainty akaiky indrindra amin'ny tany dia mety misy ao amin'ny kluster kintana Hyades

By

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny diary Monthly Notice of the Royal Astronomical Society dia milaza fa mety misy lavaka mainty maromaro ao amin'ny cluster Hyades, ka mahatonga azy ireo ho lavaka mainty akaiky indrindra amin'ny tany. Ny fikarohana dia nataon'ny ekipan'ny mpahay siansa notarihan'i Stefano Torniamenti avy ao amin'ny Oniversiten'i Padua, niara-niasa tamin'i Mark Gieles, mpampianatra ao amin'ny Institute of Cosmos Sciences ao amin'ny Oniversiten'i Barcelona.

Efa ela ny lavaka mainty no nahasarika sy mistery teo amin'ny sehatry ny astronomia. Nahafahan'ny mpikaroka nandinika sy nandinika ny fitambaran'ny loaka mainty be dia be ny fisavana ny onjam-pisintonana tamin'ny taona 2015. Mba hanadihadiana ny fisian'ny lavaka mainty ao amin'ny kluster Hyades, ny ekipa dia nampiasa simulation hanaraha-maso ny hetsika sy ny fivoaran'ny kintana rehetra ao amin'ny cluster. Ireo simulation ireo dia nampitahaina tamin'ny fandinihana nataon'ny satelita Gaia an'ny European Space Agency.

Ny valin'ny fanadihadiana dia manondro fa misy lavaka mainty roa na telo ao amin'ny cluster Hyades amin'izao fotoana izao, na navoaka tao anatin'ny 150 tapitrisa taona farany. Ny simulation koa dia milaza fa ireo loaka mainty ireo dia mbola ao anatin'ny cluster na akaiky azy, ka mahatonga azy ireo ho lavaka mainty akaiky indrindra amin'ny tany. Zava-dehibe io fahitana io satria manazava ny fiantraikan'ny lavaka mainty eo amin'ny fivoaran'ny vondron-kintana ary manome fanazavana momba ny fizarana lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra.

Ny fandinihana dia natao tamin'ny antsipiriany momba ny kintana cluster misokatra nataon'ny teleskaopy Gaia. Ny fahafahana mandalina ny toerana sy ny hafainganam-pandehan'ny kintana tsirairay ao anatin'ny vondron'olona misokatra dia nandray anjara betsaka tamin'ny fahatakarantsika ireo zavatra selestialy ireo. Ny fikarohana dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fahalalantsika ny lavaka mainty fa manampy amin'ny famahana ny fifandraisana sarotra misy eo amin'ny vondron-kintana sy ny loharanon'ny onja gravitational.

