Starfield Breaking the Bank Quest Guide: Heist sy Intrigue

By

Ao amin'ny tontolon'ny Starfield midadasika, ny mpilalao dia manana fahafahana hanatevin-daharana ny antokon'ny Crimson Fleet ary manomboka amin'ny fikatsahana isan-karazany izay hitsapana ny fahaizan'izy ireo mangalatra sy manitikitika. Ny fikatsahana iray toy izany dia ny "Breaking the Bank", izay misy halatra feno fahasahiana sy tranonkala fikojakojana.

Ny fikatsahana dia manomboka rehefa avy nihaona tamin'i UC Commander Kibwe ary nahazo ny anjaranao avy amin'ny Crimson Fleet. Mba hanohizana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Siren of the Stars ao amin'ny rafitra Aranae IV ny mpilalao ary hihaona amin'i Rokov, mpikambana taloha tao amin'ny Crimson Fleet.

Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny starliner, ny mpilalao dia hifampiresaka amin'i Rokov, izay manambara fa ny drafitra dia misy fangalarana amin'ny sambo, fa miaraka amin'ny fihodinana. Ho takalon'ny fanampiana dia nangataka fanampiana i Rokov mba hanekena azy hiverina ao amin'ny Crimson Fleet. Ny dingana voalohany dia ny manatrika hetsika gala amin'ny starliner ary manangona vaovao momba ny lehilahy iray antsoina hoe Larry Dumbrosky.

Mba hisorohana ny firongatry ny rafitra fandrahonana ny sambo, ny mpilalao dia tsy maintsy misoroka ny famonoana olona mandritra ny hetsika. Ny firesahana amin'ny mpanjifa isan-karazany dia manome fampahalalana manan-danja momba ny hetsika Dumbrosky sy ny fifandraisany amin'ny olona iray antsoina hoe Klaudia Twist. Ny Confronting Klaudia dia manambara bebe kokoa momba ny teti-dratsiny ary mitarika ny mpilalao ho any amin'i Gabriel Vera, olo-malaza iray hafa ao amin'ny drafitra.

Mba hahazoana fidirana amin'ny Purser's Safe sy hahazoana ny Lokan'ny Mpamonjy ny tany, ny mpilalao dia tsy maintsy mahazo ID ary mandresy lahatra an'i Sheila, NPC, hanome izany. Miaraka amin'ny loka azo antoka, ny mpilalao dia manavao an'i Rokov momba ny fandrosoany, izay avy eo dia nanoro hevitra ny ilana porofo bebe kokoa hanoherana an'i Dumbrosky. Izany dia mitarika amin'ny fikasana hampitoka-monina an'i Gabriel Vera sy hanao azy hiteny.

Mandeha mankany amin'ny Engineering Deck, ny mpilalao dia mandresy lahatra ny Chief Engineer Sandin hanome fahafahana miditra amin'ny faritra Life Support. Amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny fidirana amin'ny fanohanana aina, dia mamorona vonjy maika manerana ny sambo izy ireo ary manohy manadihady an'i Gabriel Vera mba hahazoana fampahalalana tena ilaina. Ny mpilalao dia afaka misafidy ny hisolo tena ny Crimson Fleet na UC SysDef mandritra ny fifanakalozan-kevitra, arakaraka ny antoko tiany.

Amin'ny farany, ny fikatsahana dia manolotra safidy sy fanamby, mamporisika ny mpilalao hampihatra ny fahaizany mangina, hanangona porofo ary handray fanapahan-kevitra manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny firotsahany amin'ny Crimson Fleet sy UC SysDef.

Loharano: Bethesda/VG247