Fahaverezana mahavaky fo: Rose O'Leary-Hall, efa-taona, maty talohan'ny andro voalohany nianarany

Famintinana: Nodimandry tamin'ny fomba mampalahelo i Rose O'Leary-Hall, efa-taona, ora vitsivitsy talohan'ny andro voalohany nianarany. Niady tamin-kerim-po tamin’ny aretim-po tsy fahita firy i Rose nandritra ny androm-piainany ary efa nandalo fandidiana imbetsaka mba hamahana ilay kilema. Na dia teo aza ny fanantenan’ny fianakaviany ho fandidiana mahomby, dia niharan’ny fahasarotana i Rose taorian’ny fandidiana farany nataony, izay nitarika aretina mafy sy nandeha ra. Na dia teo aza ny ezaka tsara indrindra nataon'ny mpiasan'ny mpitsabo, dia tsy nahazo oksizenina ampy ho an'ny atidohany i Rose ary tsy maintsy natsahatra ny ainy. I Rose dia nalaza noho ny toetrany mavitrika sy masiaka, ary namela fahatsapana maharitra ho an'ireo izay sendra azy. Ny ray aman-dreniny, Katie O'Leary-Hall sy Sue O'Leary-Hall, dia mizara fahatsiarovana ny zanany vavy malalany ary nanomboka fanangonam-bola hanairana ny saina momba ny toe-pahasalamany.

Rose O'Leary-Hall dia voan'ny aretin'ny aortika tapaka, toe-javatra iray izay tsy misy fiantraikany amin'ny olona 50,000 ihany, mandritra ny fizahana 20 herinandro nataon-dreniny. Mitranga io toe-javatra io rehefa tsy mivoatra tanteraka ny lalan-dra voalohany ao amin'ny fo, ny aorta. Na dia teo aza ny fitsaboana Norwood Procedure tamin'ny telo andro monja tamin'ny fikasana hanangana aorta vaovao, dia niatrika fanamby mitohy tamin'ny fony i Rose. Nodidiana indroa fanampiny izy, saingy tsy vita ny fanamboarana tanteraka. Ny ray aman-drenin'i Rose dia nanantena ny hanao fandidiana fanintelony, fanamboarana biventricular, satria toa nilamina tsara izy tamin'ny voalohany, saingy nanomboka niharatsy ny fahasalamany tato anatin'ny volana vitsivitsy.

Taorian'ny fandidiana farany, dia niharan'ny fahasarotana i Rose, anisan'izany ny aretina amin'ny fonon'ny fo antsoina hoe endocarditis. Niteraka fandatsahan-drà be izany, ka very ra be i Rose. Na dia teo aza ny fitsaboana, dia niharatsy ny toe-pahasalaman'i Rose, ary maty izy tamin'ny farany noho ny tsy fahampian'ny oksizenina tao amin'ny atidohany. Lazain'ny ray aman-dreniny ho toy ny zaza mazoto sy be fitiavana izy, feno faharatsiana sy hatsaram-panahy. Nanana faniriana ny ho dokotera izy ary namela fiantraikany maharitra tamin'ireo izay nahafantatra azy.

Ho fanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana an'i Rose sy hanairana ny fahasalamany, ny ray aman-dreniny dia nanomboka fanangonam-bola izay efa nahangona mihoatra ny £ 5,000. Manantena izy ireo ny hisakanana fianakaviana hafa tsy hiaina fatiantoka mitovy amin'izany ary hitazona ny toe-tsain'i Rose ho velona ao am-pon'ireo izay nokasihiny.

famaritana:

– Andohalambon'ny aortika tapaka: Fikorontanan'ny fo tsy fahita firy izay tsy miforona tanteraka ny aorta, ny lalan-dra voalohany amin'ny fo.

- Endocarditis: aretina amin'ny fonon'ny fo.

– Norwood Procedure: Fomba fandidiana entina hitsaboana ny tsy fahampian-tsakafo manokana amin'ny zaza vao teraka.

