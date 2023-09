PlayStation 5 Console Bundles dia mahazo fihenam-bidy $50 any Etazonia

Sony dia nanambara ny fampihenana $ 50 amin'ny vidin'ny PlayStation 5 console bundles any Etazonia. Ny Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 bundle dia nihena avy amin'ny $ 539.99 ho $ 489.99, miaraka amin'ity tolotra ity azo jerena amin'ny Internet amin'ny PlayStation Direct hatramin'ny Septambra 30. Fanampin'izany, ny mpivarotra toa ny Best Buy sy Walmart dia manolotra ihany koa ny fonosana mitovy amin'ny $ 489. Nahazo fihenam-bidy $16 ihany koa ny fonosana Final Fantasy 50 sy Horizon Forbidden West, azo alaina ao amin'ny Walmart sy Best Buy.

Ho an'ireo liana, GameStop dia manolotra fihenam-bidy $50 amin'ny PS5 voafantina amin'izao fotoana izao rehefa miantsena amin'ny fivarotana hatramin'ny 9.29.23. Tsara ny manamarika fa ny fihenam-bidy PS5 any Etazonia dia tsy dia masiaka loatra raha oharina amin'i Eoropa, izay nanaovan'i Sony fampiroboroboana vidiny roa tao anatin'ny volana maro. Ireo fampiroboroboana ireo dia nahitana fampihenana £ 75 / € 100 amin'ny vidin'ny modely PS5 mahazatra.

Tamin'ny herinandro lasa, Sony dia nampitombo ny vidin'ny famandrihana PlayStation Plus hatramin'ny 35%. Ity fisondrotan'ny vidiny ity dia nisy fiantraikany tamin'ny drafitra famandrihana 12 volana ho an'ny serivisy Essential, Extra, ary Premium, miaraka amin'ny vidiny miakatra $20- $40 / £10- £20 / €12- €32 miankina amin'ny drafitra mpikambana voafidy.

Tokony ho lazaina fa nisy mpitsoa-ponenana azo antoka dia nanambara ny sasany amin'ireo lalao izay hampidirina ao amin'ny PlayStation Plus Game Catalog amin'ity volana ity.

Sources:

– PlayStation 5: Nahena $5 ny fonosana console PlayStation 50 any Etazonia.

– Sony Interactive Entertainment: Ny orinasa tompon'andraikitra amin'ny marika PlayStation.

- Call of Duty: Modern Warfare: Lalao video malaza amin'ny franchise Call of Duty.

- Final Fantasy XVI: Ny andiany ho avy amin'ny andiany lalao Final Fantasy.

- Horizon Forbidden West: Lalao milalao an-tsehatra ho avy novolavolain'ny Lalao Guerrilla.

– PlayStation: sehatra filalaovana novolavolain'i Sony.

- PlayStation Plus: Serivisy famandrihana manome fidirana amin'ny lalao Multiplayer an-tserasera sy maimaim-poana.