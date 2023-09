Julia Joung: Avy amin'ny Go to Biology

By

Julia Joung, iray amin'ny MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, dia niaina fanamaivanana sy fientanam-po vaovao rehefa nanatri-maso ny AI nandresy ny iray amin'ireo mpilalao Go tsara indrindra eran-tany. Rehefa nandany ny fahazazany tany Taiwan nifehy ny lalao i Joung, dia nihevitra an'i Go ho olana tsy voavaha foana i Joung. Hitany anefa fa mbola zava-tsarotra lehibe kokoa ny biolojia.

Nandritra ny fikarohana nataony tao amin'ny laboratoara momba ny neuroscience tao amin'ny Oniversiten'i Stanford, Joung dia nahita fihetsika tsy mahazatra tao amin'ny selan'ny atidoha antsoina hoe astrocytes. Nahaliana azy izany ary nahatonga azy ho tia biolojia. Nanohy ny diany izy tamin'ny fidirana tao amin'ny laboratoara Feng Zhang manam-pahaizana momba ny fanovana fototarazo ao amin'ny Broad Institute any Cambridge, Massachusetts. Teo izy dia niditra tao amin'ny "fanitsiana ambaratongan'ny genome", nampiasa fitaovana toy ny CRISPR hanovana ny fototarazo tsirairay ao amin'ny 20,000 ao amin'ny génome olombelona mba hahatakarana ny fiantraikan'izany.

Ny tanjon'i Joung dia ny hampihatra ny fitiliana fototarazo amin'ny selan'ny atidoha tena izy toy ny astrocytes, izay sarotra ny mamorona ao amin'ny laboratoara. Amin'ny fandinihana ny fiantraikan'ny anton-javatra transcription samihafa amin'ny cellule stem, dia nikendry ny hahatakatra ny fomba hamaritana ny maha-izy azy ny sela izy ireo. Ny fanadihadiana nataony dia niteraka “atlas” izay mampiseho ny fiantraikan'ny anton-javatra transcription tsirairay. Ny tanjona faratampony dia ny fahafahana mamorona karazana sela rehetra amin'ny fomba voafehy, izay mety hisy fampiharana amin'ny fitiliana zava-mahadomelina sy ny fandrosoana ara-pahasalamana.

Na dia midadasika aza ny halehiben'ny fitiliana fototarazo, mitaky fiaraha-miasa sy loharanon-karena lehibe, dia mijanona ho manolo-tena amin'ny fampandrosoana ny sehatra i Joung. Ny asany amin'izao fotoana izao ao amin'ny Whitehead Institute dia mifantoka amin'ny fahatakarana ny fizotran'ny synthesis proteinina ao anaty sela. Joung dia entin'ny halalin'ny fahafaha-manao tsy misy fiafarana atolotry ny biolojia ary manohy mamolavola fitaovana vaovao hamaliana fanontaniana fototra.

Ny dian'i Julia Joung avy amin'ny fifehezana ny Go mankany amin'ny fikarohana ny misterin'ny biolojia dia maneho ny fahalianany sy ny fahafoizan-tenany amin'ny fanosehana fetra. Rehefa miditra lalindalina kokoa amin'ny fahasarotan'ny fanadihadiana siantifika izy, ny asany dia mampanantena ny hamoaka hevi-baovao mety hamolavola ny hoavin'ny fitsaboana sy ny teknolojia.

Loharano: MIT Technology Review