Mahazoa fihenam-bidy $10 amin'ny PC Version an'ny Mortal Kombat 1

Afaka mitahiry vola ianao rehefa mividy ny PC version of Mortal Kombat 1. Ireo mpivarotra toa an'i Newegg sy Green Man Gaming dia manolotra fihenam-bidy $ 10 amin'ny baiko mialoha ho an'ny Windows PC amin'ny alàlan'ny Steam version of the game.

Ao amin'ny Newegg, ampidiro fotsiny ny kaody PPXDSEP mandritra ny fisoratana anarana hahitana fihenam-bidy 15%. Raha tia miantsena amin'ny Green Man Gaming ianao dia tsy mila kaody fihenam-bidy akory; efa misy ny fihenam-bidy $10. Ankoatr'izay, ny Green Man Gaming dia manolotra 15% amin'ny edisiona premium amin'ny lalao, izay ahitana ny fidirana aloha, ny makiazy amin'ny lalao ary ny vola.

Mampalahelo fa ny NetherRealm Studios, mpamorona ny lalao, dia tsy nanamafy raha ho hita ao amin'ny Steam Deck ny Mortal Kombat 1 amin'ny fanombohana. Na izany aza, na inona na inona fitaovana ampiasainao hilalao ny lalao, ataovy azo antoka fa manana toerana fitehirizana ampy ianao satria mitaky 100 GB be dia be. Izany dia mifanaraka amin'ny fironana amin'ny fampitomboana ny haben'ny fametrahana lalao.

Noho izany, raha mpilalao PC ianao ary mpankafy ny franchise Mortal Kombat, aza adino ireo fihenam-bidy ireo. Raiso ny dika mitovy amin'ny Mortal Kombat 1 ary miomàna amin'ny traikefa miady feno hetsika.

- Fibaikoana mialoha: fametrahana entana alohan'ny hamoahana azy amin'ny fomba ofisialy na azo vidiana.

- Kaody fihenam-bidy: kaody azo ampidirina mandritra ny fividianana mba hahazoana fihenam-bidy.

- Kosmetika amin'ny lalao: entana virtoaly na fanatsarana izay manova ny endriky ny endri-tsoratra na zavatra ao anatin'ny lalao video.

- Vola: vola virtoaly ampiasaina amin'ny lalao hividianana entana na fanavaozana.

