Manangana hoavy miaraka amin'ny robots mahay maro

Lerrel Pinto, mpikaroka momba ny siansa informatika ao amin'ny Oniversiten'i New York, dia nekena ho iray amin'ireo Innovator 2023 an'ny MIT Technology Review Under 35. Ny fifantohan'i Pinto dia amin'ny famoronana robots izay mety ho ampahany manan-danja kokoa amin'ny fiainantsika amin'ny fanatanterahana asa mihoatra noho ny fandotoana fotsiny. Kendreny ny hamolavola robot izay afaka manampy amin'ny raharaha, ny fikarakarana ny zokiolona, ​​ny fanarenana ary ny manatrika isaky ny ilaina.

Na izany aza, mila angon-drakitra be dia be ny fampiofanana robots multiskilled. Mba hiatrehana io fanamby io, Pinto dia mampiasa teknika antsoina hoe fianarana manara-maso. Ity fomba fiasa ity dia misy robots manangona angon-drakitra rehefa mianatra izy ireo, ahafahan'izy ireo manatsara ny fahaiza-manaony. Ny asany amin'ity sehatra ity dia nalaza be ary heverina ho dingana lehibe amin'ny fampifangaroana ny fianarana milina sy ny robotika.

Eken'i Pinto fa ny fandrosoana vao haingana tao amin'ny AI, indrindra ny maodely fiteny lehibe, dia niantehitra mafy tamin'ny angon-drakitra midadasika azo avy amin'ny Internet. Na izany aza, ity fomba ity dia tsy azo atao amin'ny fampiofanana robots. Tsy toy ny fiara mitondra tena, izay manangona angona avy amin'ny ora an-tapitrisany eny an-dalana, ny robots ao an-tokantrano dia mila sary mandritra ny ora maro mampiseho asa isan-karazany amin'ny toe-javatra samihafa.

Tamin'ny taona 2016, nahavita dingana iray i Pinto tamin'ny famoronana angon-drakitra robotika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, izay namoronan'ny robots sy nanamarika ny angona fanofanana tsy misy fanaraha-mason'olombelona. Nanomboka teo, izy sy ny mpiara-miasa aminy dia namolavola algorithm fianarana izay ahafahan'ny robot manatsara ny fianarana amin'ny tsy fahombiazana. Ny tsy fahombiazana, toy ny sandry robot izay tsy mahazaka zavatra imbetsaka, dia azo ampiasaina hanofanana modely mahomby amin'ny fanatanterahana ilay asa.

Ny fomba iray hafa dinihana an'i Pinto dia ny maka tahaka ny fihetsik'olombelona. Amin'ny fijerena ny varavarana misokatra amin'ny olombelona, ​​​​ny robots dia mianatra manao izany ary manampy hatrany amin'ny angon-drakitra. Arakaraky ny fisokafan'ny olona ny varavaran'izy ireo no hivoahan'ny fahafahany manokatra varavarana vaovao.

Ny tetikasan'i Pinto amin'izao fotoana izao dia ny fandraisana mpiasa an-tsitrapo handrakitra ny lahatsarin'izy ireo manodinkodina zavatra isan-karazany ao an-tranony amin'ny fampiasana finday avo lenta napetraka amin'ny fitaovana mora vidy. Ity fanangonana angon-drakitra ity, miaraka amin'ny algorithm amin'ny fianarana mahomby, dia ahafahan'ny robots mianatra fitondran-tena dexterous miaraka amin'ny fotoana fampiofanana kely.

Amin'ny fanomezana robots ny "fotoana modely amin'ny fiteny lehibe", Pinto dia mikendry ny hamaha vanim-potoana vaovao amin'ny AI. Ny finoany dia ny faharanitan-tsaina dia natao hitondra fihetsiketsehana sy fiovana eo amin'izao tontolo izao, fahaiza-manao ananan'ny zavaboary ara-batana toy ny robots.

