Americana Motor Hotel: Oasis Retro-Futuristic amin'ny lalana 66

Ao amin'ny tanànan'ny Flagstaff tsara tarehy, ny Americana Motor Hotel dia nandalo fiovana tanteraka, nitondra fikasihana retro-futurism ho an'ity marika manan-tantara Route 66 ity. Notarihin'ny Practice Hospitality, orinasam-pitantanana hotely malaza, ny Americana Motor Hotel dia manolotra traikefa tsy hay hadinoina ho an'ny vahiny miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa, kojakoja tsara ary toerana lehibe.

Misintona aingam-panahy avy amin'ny zava-mahatalanjona voajanahary ao Flagstaff sy tantara manankarena momba ny volana, ny famolavolana ny Americana Motor Hotel dia fifangaroan'ny nostalgia tamin'ny tapaky ny taonjato sy ny estetika maoderina. Andrew Alford, ilay mpamorona voalohany, dia nampiditra loko marevaka, endrika geometrika ary singa ara-javakanto aingam-panahy avy amin'ny tontolo manodidina. Ity fifantohana amin'ny antsipiriany ity dia miteraka rivo-piainana hafahafa, miaraka amin'ny fanondro miafina momba ny astronomia sy ny Route 66 manerana ny trano.

Ny efitrano fandraisam-bahiny ao amin'ny Americana Motor Hotel dia maneho futurisma rustic, manambatra ny lokon'ny tany mafana miaraka amin'ny haingon-kazo sy lamba matevina. Ny karipetra mahasarika maso miaraka amin'ny tsipika mihodinkodina, ny lohalika mampahatsiahy ny akanjo ski tamin'ny taona 1970, ary ny zavakanto tany am-boalohany mankalaza ny ala koniferan'i Flagstaff dia mamorona atmosfera miavaka sy manasa. Na ny kojakoja fandroana sy ny taila fotsy aza dia nofinidy hanomezam-boninahitra ny fitaovana fitsangantsanganana amin'ny volana Apollo an'ny NASA.

Ny lobby ao amin'ny hotely dia mandray vahiny miaraka amin'ny fitehirizana bokikely fitsangantsanganana antitra, manampy ny nostalgia amin'ny traikefa fidirana. Ny mpiasa mahay dia afaka manome fampahalalana momba ny faritra, ary ny lobby dia manolotra seza milamina, lalao board, ary trano fivarotana feno zavatra sy fahatsiarovana. Azon'ny vahiny atao ihany koa ny mampiasa ny fanasan'ny vondrom-piarahamonina, misy famoahan-jiro, mahatonga azy io ho tonga lafatra ho an'ny asa lavitra.

Any ivelany, ny Americana Motor Hotel dia manana tokotanin-trano malalaka, izay ahafahan'ny vahiny miala sasatra amin'ny dobo mafana mandritra ny taona, milalao lalao an-tokotany, miala sasatra amin'ny fandriana, na mivory manodidina ny afo mba hizara tantara momba ny dia. Ny mpankafy ny zavaboary dia hankasitraka ny teleskaopy azo jerena amin'ny fijerena kintana sy ny bisikileta atolotra hijerena ny tanàna.

Amin'ny maha-hotely ho an'ny biby fiompy, ny Americana Motor Hotel dia mandray ireo mpiara-dia volom-bolo amin'ny habeny rehetra. Ny "Barkyard" voafefy ao amin'ilay trano dia manome toerana azo antoka ho an'ny biby fiompy haninjitra ny tongony, raha toa kosa ny toeram-panasan'alika mety dia miantoka azy ireo ho madio sy mahazo aina. Fanampin'izany, ny fanoloran-tenan'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny faharetana dia miharihary amin'ny safidiny ny zava-pisotro misy alikaola vita amin'ny alimo, tavoahangy rano azo ampiasaina, ary ny fikarakarana ny tany mahazaka hain-tany.

Flagstaff, fantatra amin'ny anarana hoe "City of Seven Wonders", dia manolotra fahafahana tsy manam-petra ho an'ny fitsangatsanganana. Na mitsidika ny Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory, na any amin'ireo toerana ivelan'ny faritra, ny Americana Motor Hotel dia toy ny tobim-pamokarana tonga lafatra ho an'ny fikarohana. Aorian'ny andro iray fitsangatsanganana, ski, na fikatsahana ny zavaboary mahatalanjona, ny vahiny dia afaka miala amin'ny fampiononana ao amin'ny Americana Motor Hotel ary miala sasatra ao amin'ny efitranony tsara.

Raha te hianatra bebe kokoa momba ny Americana Motor Hotel sy hanao famandrihana, tsidiho ny tranokalany ao amin'ny americanamotorhotel.com na antsoy ny 928.833.3060.

