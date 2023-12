Navoaka ny finday finday vaovao Redmi K70 sy Redmi K70 Pro

Redmi, marika finday malaza, dia nampiantrano hetsika efa andrasan'ny maro androany mba hampahafantarana ireo fitaovan'izy ireo farany indrindra – ny Redmi K70 sy Redmi K70 Pro. Ny zava-nisongadina amin'ireo finday ireo dia ny fampidirana ny fakan-tsary lehibe 50 MP vaovao rehetra, ny fahaiza-manao famandrihana haingana ary ny chipsets ambony indrindra.

Redmi K70 - Fampisehoana mitongilana sy fampisehoana mahery vaika

Navoakan'ny Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2, izay heverina ho sehatra ambony indrindra ho an'ny 2022, ny Redmi K70 dia manome fampisehoana miavaka. Izy io dia manasongadina fampisehoana OLED 6.67″ mahavariana miaraka amin'ny vahaolana avo lenta amin'ny 1440p ary haingam-pandeha 120Hz mahavariana. Nilaza ny orinasa fa ny fampisehoana dia afaka mampiseho loko isan-karazany miaraka amin'ny tontonana 12-bit, manolotra loko 68.7 miliara mahavariana. Ho fanampin'izay, afaka mahatratra ny famirapiratan'ny tampon'ny indostrian'ny 4,000 nits izy io, miantoka ny traikefa hita maso mihetsiketsika sy manentana. Xiaomi dia nametraka algorithm AI izay manatsara ny lalao video sy ny fampiharana amin'ity fitaovana ity.

Ny Redmi K70 dia manana RAM be dia be, manomboka amin'ny 12 GB ary miakatra hatramin'ny 16 GB an'ny LPDDR5X RAM. Miaraka amin'ny RAM be dia be, ny safidy fitahirizana dia manomboka amin'ny 256 GB ka hatramin'ny 1 TB lehibe amin'ny fitahirizana UFS 4.0. Ny mpampiasa dia hanana fahalalahana hitahiry angon-drakitra be dia be ary hampandeha tsara ny fampiharana maro miaraka.

Rafitra fakan-tsary tsy manam-paharoa sy famandrihana tselatra haingana

Ny maody fakan-tsary lehibe ao ambadiky ny Redmi K70 dia manana sensor 50 MP manaitra miaraka amin'ny habe 1 / 1.55 ″ ary aperture f / 1.6, miaraka amin'ny fanamafisana sary optika (OIS). Izany dia ahafahan'ny sary manjavozavo miavaka sy sary avo lenta amin'ny toe-jiro samihafa. Ho fanampin'izany, misy 8 MP ultrawide-zoro tifitra ary 2 MP sensor halalin'ny manome fahaiza-manao amin'ny fisamborana fomba fijery samy hafa.

Ho an'ireo izay manome lanja ny fakana sary an-tsary manaitra, ny fakan-tsary eo anoloana dia manana sensor 16 MP. Na dia tsy nomena ny antsipiriany manokana aza dia tombanana fa misy sensor 1 / 3.06 ″ ary lens f / 2.5 mitovy amin'ny andiany Redmi K60.

Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ny Redmi K70 dia ny bateria 5,000 mAh lehibe, izay manohana ny famandrihana 120W haingana. Ity teknôlôjia manara-penitra ity dia ahafahan'ilay fitaovana mahatratra charging feno ao anatin'ny 18 minitra monja, mametraka fenitra vaovao ho an'ny famandrihana haingana ao amin'ny indostrian'ny finday. Ny Redmi K70 dia misy puce charging P2 mitokana sy chip fitantanana bateria G1, izay manampy amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny bateria sy ny fitantanana herinaratra amin'ny ankapobeny.

HyperOS sy Availability

Ao anatin'ny tontolon'ny Xiaomi, ny Redmi K70 dia mandeha amin'ny HyperOS, miorina amin'ny rafitra fiasa Android 14 farany. Izy io koa dia ahitana endri-javatra tena ilaina toy ny NFC sy Bluetooth 5.3, mitazona safidy fifandraisana maoderina. Na izany aza, tsy manana slot microSD, na jack audio 3.5 mm.

Ny Redmi K70 dia azo vidiana any Shina manomboka amin'ny 1 Desambra amin'ny 10 maraina. Misy loko efatra azo isafidianana: White, Black, Moonstone Blue, ary Violet. Ny vidiny dia manomboka amin'ny CNY2,499 ($350/€320) ho an'ny variana 12/256 GB ary miakatra hatramin'ny CNY3,399 ($480/€435) ho an'ny dikan-teny 16 GB/1 TB ambony indrindra.

Redmi K70 Pro - Manandratra ny traikefa amin'ny finday

Mitovy amin'ny Redmi K70, ny Redmi K70 Pro dia miaraka amin'ny fampisehoana OLED 6.67 ″ amin'ny famaha 1440p, novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny TCL. Na izany aza, manavaka ny tenany amin'ny chipset Snapdragon 8 Gen 3 izy io, manome hery sy fampisehoana bebe kokoa raha oharina amin'ny modely K70 mahazatra.

Ny fakan-tsary dia ahitana ny sensor lehibe 50 MP miaraka amin'ny OIS, fakantsary telephoto 50 MP miaraka amin'ny zoom optika 2x, ary tifitra ultrawide 12 MP. Ity fitambarana ity dia miantoka ny fahaiza-mamorona miavaka, manome fahafahana zooming nohatsaraina sy sehatra fijery midadasika kokoa. Ny fakantsary eo anoloana dia misy sensor 16 MP.

Ny Redmi K70 Pro dia mitazona ny bateria 5,000 mAh miavaka sy ny teknolojia famandrihana 120W, izay mampanantena fiampangana feno ao anatin'ny 18 minitra. Ho hita amin'ny loko telo izy io: Mainty, White ary Manga, miaraka amin'ny vidiny manomboka amin'ny CNY3,299 ($ ​​​​465 / € 420) ho an'ny variana 12/256 GB ary miakatra hatramin'ny CNY4,399 ($ ​​​​620 / € 565) ho an'ny 24 GB RAM sy safidy fitahirizana 1 TB ambony.

FAQ

F: Inona no mampiavaka ny Redmi K70 sy K70 Pro?

A: Samy manana fakan-tsary lehibe 50 MP vaovao ireo finday roa ireo, fahaiza-manao fiampangana haingana, ary chipsets.

F: Mandra-pahoviana no hamenoana tanteraka ny Redmi K70 sy K70 Pro?

A: Ny fitaovana dia manohana ny fiampangana 120W, ahafahan'izy ireo mahatratra ny fiampangana feno ao anatin'ny 18 minitra fotsiny.

F: Inona no loko azo alaina amin'ny Redmi K70 sy K70 Pro?

A: Ny Redmi K70 dia manolotra safidy loko White, Black, Moonstone Blue, ary Violet, fa ny K70 Pro kosa dia misy amin'ny Black, White ary Blue.