Ny vitsika mena mena: karazana invasive vaovao any Eoropa

Ny fanadihadiana vao haingana no naneho fa ny vitsika mena mena, fantatra amin'ny anarana hoe Solenopsis invicta ara-tsiansa, dia hita voalohany tany Eoropa. Teratany any Amerika Atsimo, ity karazana mpanafika ity dia niparitaka haingana nanerana an'i Etazonia, Meksika, Karaiba, Shina ary Aostralia nandritra ny taonjato lasa. Ankehitriny, dia tonga tany Sisila, Italia.

Ny vitsika afo mena dia fantatra ho mahery setra ary mety hiteraka fanaintainana sy fanehoan-kevitra mahazaka ny fanindrony. Mety hiteraka fahasimbana amin'ny voly sy ny tontolo iainana eo an-toerana ihany koa izy ireo. Ny mpikaroka dia nahita akanim-bitsika mena 88 eo akaikin'ny tanànan'i Syracuse any Sisila, izay mirefy 5 hektara. Nilaza i Mattia Menchetti, mpanoratra, mpanoratra, fa nahagaga fa tsy nampoizina ny nahita an'io karazana io tany Italia.

Raha efa hita tany amin'ny vokatra nafarana tany Espaina, Failandy, ary Holandy ny vitsika mena, dia io no zanatany voalohany voamarina tany Eoropa. Tany amin’ny faritra ambanivohitr’i Syracuse no nahitana ireo zanatany ireo, saingy tsy fantatra mazava hoe oviana izy ireo no tonga tany. Mino ny mpahay siansa fa mety ho tonga teo amin’ny toerana fandalovana ny vitsika, ary nisy asa lehibe nataon’olombelona, ​​toy ny seranan-tsambon’ilay tanàna. Ny tatitra eo an-toerana dia manondro ny fitomboan'ny fanindronana vitsika nanomboka tamin'ny taona 2019.

Ny fanadihadiana momba ny fototarazo dia manondro fa ny vitsika dia mety hiparitaka avy any Etazonia na Shina, izay ahitana karazana invasive ihany koa ny Solenopsis invicta. Mampitandrina ny mpikaroka fa tsy ho ela dia hiparitaka manerana an'i Eoropa ny vitsika, satria ny 7% amin'ny kaontinanta, anisan'izany ny tanàna lehibe, dia manana toetrandro mety amin'ny karazana.

Misy fiantraikany ara-toekarena sy ara-tontolo iainana lehibe ny karazam-biby manafika toy ny vitsika afo mena. Araka ny tatitra notohanan’ny Firenena Mikambana, dia mitentina 423 lavitrisa dolara isan-taona, fara fahakeliny, ny vidin’izy ireo eran-tany, mandrisika ny faharinganan’ny zavamaniry sy ny biby, mandrahona ny tsy fisian’ny sakafo, ary mampitombo ny loza ara-tontolo iainana.

