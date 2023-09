Tonga amin'ny fiafaran'ny fahombiazana ny andrana voalohany mamokatra oksizenina amin'ny Mars

Ny fanandramana voalohany hamokatra oksizenina amin'ny Mars, antsoina hoe MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), dia vita soa aman-tsara rehefa nihoatra ny tanjona voalohany nataon'ny NASA. Ity zava-bita lehibe ity dia mety hanome fanazavana sarobidy ho an'ny iraka ho avy any amin'ny planeta mena.

MOXIE, fitaovana habe mikraoba hita ao amin'ny Perseverance rover, dia nanomboka niasa roa taona mahery lasa izay, taoriana kelin'ny nipetrahan'ilay rover tany Mars. Ny tanjony dia ny hamokatra oksizenina amin'ny famadihana ny gazy karbonika be dia be eto amin'ny planeta ho rivotra iainana.

Nandritra ny andrana, MOXIE dia namokatra oksizenina 122 grama, mitovy amin'ny habetsahan'ny alika kely miaina ao anatin'ny 10 ora. Tamin'ny faratampony dia namoaka oksizenina 12 grama isan'ora ilay fitaovana amin'ny haavon'ny fahadiovana 98% na mihoatra, izay nihoatra ny nantenain'ny NASA. Tamin'ny 7 aogositra, nahavita ny asany faha-16 sy farany ny MOXIE, nahafeno ny fepetra rehetra.

Zava-dehibe ny fiantraikan'ny fahombiazan'ny MOXIE. Miaraka amin'ny atmosfera Marsa misy gazy karbonika 96%, ny manova azy ho oksizenina dia mety ho tena ilaina amin'ny fitazonana ny fiainan'ny olombelona eto an-tany. Fanampin'izany, ny teknolojia toa an'i MOXIE dia afaka manampy amin'ny fanohanana ireo iraka fikarohana amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fanomezana rivotra mifoka rivotra ary loharanon'ny balafomanga ho an'ny dia miverina eto an-tany.

Ezaka sarotra sy lafo ny fitaterana oksizenina sy balafomanga be dia be avy any an-tany mankany Mars. Ny fampivoarana ny teknolojia ahafahan'ny mpanamory sambon-danitra maka sy mampiasa loharanon-karena avy amin'ny manodidina azy dia hanamora be ireo iraka ireo ary hamorona toerana bebe kokoa ho an'ny kojakoja ilaina.

Na dia nanamboatra lalana ho an'ny fitrandrahana oksizenina any Mars aza i MOXIE, dia mbola betsaka ny zavatra azo trandrahana. Ny dingana manaraka dia ahitana fitsapana teknolojia hafa, toy ny fitaovana sy ny fitaovana ho an'ny toeram-ponenana, izay afaka manatsara bebe kokoa ny fahaiza-manao fikarohana. Ny lesona azo avy amin'ny MOXIE dia hanampy amin'ny fampivoarana rafitra feno izay ahitana mpamokatra oksizenina afaka manalefaka sy mitahiry ny oksizenina.

Ity zava-bita lehibe ity dia mitondra antsika dingana iray hanakaiky kokoa ny hoavy ahafahan'ny mpanamory sambon-danitra miaina sy miasa maharitra eny amin'ny Mars amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo loharano eo an-toerana. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojian'ny habakabaka, lasa zava-misy azo tsapain-tanana kokoa ny fitrandrahana ny planeta mena.

famaritana:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, fitaovana amin'ny Perseverance rover natao hamadika gazy karbonika ho oksizenina ao Mars.

- Fihetseham-po amin'ny faharetana: Rover robotika amin'ny Mars, tantanin'ny NASA, hijery ny ety ivelany sy hanangona angona.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, masoivohon'ny habakabaka any Etazonia.

