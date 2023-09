Orange Pi dia manolotra ny Orange Pi Zero 2W: Alternative feno hery ho an'ny Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi dia namoaka ny tolotra farany indrindra, ny Orange Pi Zero 2W, izay mampanantena fa hanatsara ny fampandehanana sy fitadidiana mitombo raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. Ny Orange Pi Zero 2W dia ampiasain'ny Allwinner H618 quad-core Cortex-A53 processeur, ka mahatonga azy ho safidy matanjaka ho an'ny fampiharana isan-karazany, ao anatin'izany ny vata fahitalavitra, fitaovana fanariana efijery maranitra, trano marani-tsaina, vavahady marani-tsaina, ary Internet of Things. (IoT).

Ny Orange Pi Zero 2W dia maka aingam-panahy avy amin'ny Raspberry Pi Zero 2 W, izay navoaka tamin'ny oktobra 2021 ho mpandimby amin'ny fahombiazana ambony kokoa amin'ny Raspberry Pi Zero tany am-boalohany. Mitovy amin'ny mpiara-miasa aminy Raspberry, ny Orange Pi Zero 2W dia manana processeur Quad-core Arm Cortex-A53, saingy manome ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro hatramin'ny 1.5GHz, ka mahatonga azy ho 50% haingana kokoa noho ny Raspberry Pi Zero 2 W amin'ny hafainganam-pandeha. Ho fanampin'izany, dia manana processeur sary Arm Mali G31-MP2 miaraka amin'ny fanohanan'ny OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 ary Vulkan 1.1.

Ny tombony lehibe iray amin'ny Orange Pi Zero 2W dia ny fahaizany fitadidiana. Ny mpampiasa dia afaka misafidy eo anelanelan'ny 1GB, 1.5GB, 2GB, na 4GB an'ny RAM, izay avo roa heny ny kely indrindra ary hatramin'ny avo valo heny ny ambony indrindra amin'ny Raspberry Pi Zero 2W. Ny birao dia misy ihany koa ny fahatsiarovana tselatra SPI 16MB ary slot microSD ho an'ny fitahirizana voalohany.

Ny endri-javatra manan-danja amin'ny Orange Pi Zero 2W dia misy seranan-tsambo mini-HDMI 2.0 miaraka amin'ny fanohanan'ny 4k60, seranan-tsambo USB 2.0 Type-C roa (iray ho an'ny herinaratra ary iray ho an'ny fitaovana), ary lohapejy GPIO 40-pin tsy misy mponina. Izy io koa dia mampiditra Wi-Fi 5 sy Bluetooth 5.0/BLE.

Raha resaka fahaiza-miitatra, ny Orange Pi Zero 2W dia manome interface tsara fanitarana 24-pin, izay ahitana lalana roa USB 2.0, fifandraisana Ethernet 10/100, fanohanana audio sy horonan-tsary analoga, mpandray infrarouge, ary fifandraisana ho an'ny herinaratra sy mpampiasa. -bokotra voafaritra. Na dia tsy misy mpampitohy Camera Serial Interface (CSI) toa ny Raspberry Pi Zero 2 W, ny Orange Pi dia manolotra fifandraisana USB 2.0 ho solon'ny fanohanana fakantsary.

Ny fampifanarahana amin'ny rindrambaiko dia misy ny Android 12, Debian 11 ary 12, Ubuntu 20.04 ary 22.04, ary koa ny Orange Pi OS an'ny orinasa Arch Linux.

Ny Orange Pi Zero 2W dia azo vidiana amin'ny fivarotana Orange Pi's AliExpress, miaraka amin'ny vidiny manomboka amin'ny $12.90 ho an'ny modely 1GB RAM ka $23 ho an'ny variana 4GB. Fanampin'izany, ny fonosana misy tabilao fanitarana miaraka amin'ny audio analog, seranana USB 2.0 feno habe, seranan-tsambo Ethernet, bokotra, ary mpandray infrarouge manomboka amin'ny $17.80, tsy anisan'izany ny vidin'ny fandefasana.

Amin'ny ankapobeny, ny Orange Pi Zero 2W dia safidy mifaninana amin'ny Raspberry Pi Zero 2 W, manolotra fampisehoana tsaratsara kokoa, safidy fitadidiana be dia be, ary karazana fampifandraisana isan-karazany, ka mahatonga azy io ho safidy mety amin'ny fampiharana IoT isan-karazany sy an-trano.

