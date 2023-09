Comet Nishimura vao hita hita eny amin'ny lanitra amin'ny alina

Kometa vao hita antsoina hoe Comet Nishimura no ho hita rehefa mandalo ny Tany amin'ny herinandro ho avy. Ny Japoney mpaka sary an-habakabaka, Hideo Nishimura, no nandinika voalohany ny kômeta tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra ary nitombo ny famirapiratany rehefa nandalo ny rafi-masoandro anatiny. Hanatona akaiky ny Tany ny kômeta amin'ny Talata, ho tonga ao anatin'ny 78 tapitrisa kilaometatra amin'ny planeta, izay mety ho hita maso mandritra ny dimy andro manaraka.

Ny kometa Nishimura koa dia handalo ao anatin'ny 21 tapitrisa kilaometatra amin'ny masoandro amin'ny 17 Septambra. Ny fihodinany dia milaza fa ny fotoana farany nandalovany akaiky ny masoandro, ary mety ho akaiky kokoa ny Tany, dia tamin'ny taona 1590. Na dia tsy nisy kometa voarakitra an-tsoratra nandritra izany aza. Ny fotoana mifanandrify amin'i Nishimura, dia tsy maintsy nazava be vao tazana.

Mba hahitana ny Comet Nishimura dia tsara ny mampiasa binocular ary mitady toerana misy lanitra maizina lavitra ny jiron'ny tanàna. Sky and Telescope dia nizara tabilao izay afaka manampy ny mpijery ny lanitra hamantatra ny kômeta. Ny rambon'ny kometa dia hanondro lavitry ny masoandro hatrany ary miseho maitso maitso amin'ny sary noho ny fisian'ny karbaona diatomika. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny binocular, dia hiseho saika tsy misy loko na mavokely kely izy io satria taratry ny masoandro amin'ny vovoka ny vovoka.

Ho an'ireo any amin'ny Ila Bolantany Avaratra, ny fitadiavana fomba fijery mazava ny faravodilanitra atsinanana-avaratra atsinanana tokony ho antsasak'adiny alohan'ny haizin'ny maraina. Na izany aza, rehefa manakaiky ny masoandro sy ny faravodilanitra ny kômeta, dia ho sarotra ny hahita azy. Ny alarobia dia handalo eo anelanelan'ny Tany sy ny masoandro ny kômeta, ka tsy ho hita maso izany. Ny hafanana be avy amin'ny masoandro dia mety hahatonga ny kometa ho rava, saingy ny manam-pahaizana dia manantena fa ho velona izy io. Raha mbola velona izy, dia handalo any amin'ny faritra lavitra ny masoandro amin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ary ho hita any amin'ny lanitry ny Ila Bolantany Atsimo amin'ny volana Novambra.

Sources:

- CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html