Manam-pahaizana mizara ny fomba voajanahary hanala ny fitohanana

Ny fitohanana dia olan'ny fandevonan-kanina mahazatra izay misy fiantraikany amin'ny olona maro. Matetika isika no mitodika any amin'ny fanafody tsy misy fanafody mba hanamaivanana, saingy misy fomba voajanahary afaka manampy amin'ny fanalefahana avy hatrany ny fitohanana. Dokotera Janine Bowring, manam-pahaizana malaza momba ny fahasalaman'ny tsinay monina any Canada, dia nizara ny toroheviny ambony indrindra tao amin'ny TikTok, nahazo fijery an-tapitrisany. Na dia mety misalasala aza ny olona sasany, ireo fomba ireo dia tohanan'ny porofo ara-tsiansa.

Inona àry ireo fomba voajanahary hanamaivanana ny fitohanana? Manoro hevitra izao manaraka izao i Bowring:

1. Mijanona ho hydrated: Ny fisotroana rano ampy dia ilaina amin'ny fandevonan-kanina sy ny fikorianan'ny tsinay. Ny tsy fahampian-drano dia mety hitarika amin'ny fivaviana mafy sy sarotra amin'ny famoahana azy. Tanjona ny hisotro rano farafahakeliny 8 vera isan’andro.

2. Ampitomboy ny fihinanana fibre: Ny fihinanana sakafo be fibre dia afaka mampirisika ny tsinay tsy tapaka. Asio voankazo, legioma, voamaina manontolo ary legume ao anatin’ny sakafonao. Ankoatra izany, azonao atao ny maka fanampin-tsakafo fibre raha ilaina.

3. Manaova fanatanjahan-tena tsy tapaka: Mamporisika ny hozatra ao amin'ny tsinay ny asa ara-batana, mandrisika ny fikorianan'ny tsinay. Manaova fanatanjahan-tena tsy tapaka, toy ny mandeha an-tongotra na jogging, mba hisorohana sy hanamaivanana ny fitohanana.

4. Andramo ny fanafody voajanahary: Bowring dia manoro hevitra ny fampiasana fanafody voajanahary toy ny dite avy amin'ny raokandro, toy ny peppermint na ginger, mba hampitony ny rafi-pandevonan-kanina sy hampiroborobo ny fizotry ny tsinay. Ny probiotika koa dia mety mahasoa amin'ny fitazonana tsinay salama.

Na dia mety hanampy amin'ny fanalefahana ny fitohanana avy hatrany aza ireo toro-hevitra ireo, dia zava-dehibe ny famahana ireo antony fototra mahatonga ny fitohanana ho fanamaivanana maharitra. Raha sendra fitohanana mitaiza ianao na olana hafa momba ny fandevonan-kanina, dia tsara ny manatona manam-pahaizana momba ny fahasalamana mba hanaovana fanombanana mety sy drafitra fitsaboana manokana.

Raha fintinina, ny fanamaivanana ny fitohanana dia azo atao amin'ny alàlan'ny fomba voajanahary toy ny fijanonana amin'ny rano, fampitomboana ny fibre, fanatanjahan-tena tsy tapaka, ary fanandramana fanafody voajanahary. Ireo tolo-kevitra avy amin'ny Dr. Janine Bowring, manam-pahaizana hajaina momba ny fahasalaman'ny tsinay, dia manome fomba fiasa holistic amin'ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny fandevonan-kanina sy ny fanalefahana ny fitohanana.

famaritana:

- Fahasalamana amin'ny tsinay: Enti-milaza ny fifandanjana sy ny fampandehanana tsara indrindra ny système gastrointestinal, anisan'izany ny vavony, ny tsinay ary ny microbiome.

– Fitohanana: Toetran’ny tsinay tsy dia matetika na sarotra, ka matetika miteraka fivaviana mafy sy maina.

Sources:

- "Mizara fomba voajanahary hanamaivanana ny fitohanana ny manam-pahaizana." Daily Mail.

– Dr. Janine Bowring, ND, fantsona Youtube.