Ny Fahitana Mahagaga momba ny Karazana Horohoron-Volanana Vaovao

By

Nahita zava-baovao niavaka ny mpahay siansa tamin’ny fandinihana ny horohoron-tany. Rehefa nametraka seismometer teo ambonin'ny volana ny mpanamory sambon-danitra Apollo, dia hitan'izy ireo fa ny volana dia miaina horohoron-tany, mitovy amin'ny fomba iainan'ny Tany ny horohoron-tany. Ireo horohorontany volana ireo dia misy karazany efatra: lalina, marivo, mafana, ary ireo vokatry ny fiantraikan'ny meteorita. Na izany aza, ny fanadihadiana vao haingana momba ny angon-drakitra momba ny horohorontany mafana voarakitra amin'ny fitaovana avy amin'ny iraka Apollo 17 dia nanambara karazana horohorontany fahadimy izay tsy fantatra teo aloha.

Nandritra ny iraka Apollo 17, seismometer telo no nokaramaina handrakitra ny horohoron-tany mafana amin'ny volana. Nanangona angona ireo fitaovana ireo nanomboka tamin’ny Oktobra 1976 ka hatramin’ny Mey 1977. Mitranga ny horohoron-tany mafana noho ny fiovaovan’ny maripana mahery vaika rehefa miova ny volana amin’ny andro ka hatramin’ny alina, manomboka amin’ny 250 degre Fahrenheit (121 degre Celsius) ka hatramin’ny -208 degre Fahrenheit (-133 degre Celsius).

Nampiasa teknika be pitsiny, anisan'izany ny fianarana milina, nandinika indray ny angon-drakitra ireo mpikaroka avy amin'ny California Institute of Technology. Hitan’izy ireo fa mitranga tsy tapaka mandritra ny andro ny horohorontany mafana, nefa nahita horohorontany fanampiny tsy misy ifandraisany amin’ny horohoron-tany koa izy ireo. Ny maraina ihany no nisehoan’ireo horohorontany vaovao ireo.

Mba hamaritana ny nipoiran'ireo horohorontany mistery ireo, dia gaga ny mpikaroka nahita fa avy amin'ny tobin'ny planeta Apollo 17 izy ireo. Isa-maraina, rehefa hafanan’ny masoandro ny fototr’ilay tany, dia miitatra sy mihovotrovotra izy io, ka miteraka horohoron-tany. Mitranga tsy tapaka ireo horohorontany ireo, mitranga isaky ny dimy ka hatramin'ny enina minitra mandritra ny adiny dimy ka hatramin'ny fito eto an-tany.

Na dia mety tsy hitranga ho azy aza ireo horohorontany ireo, dia mbola manampy amin'ny fahatakarantsika ny asan'ny seismika amin'ny volana. Io fahalalana io dia tena ilaina amin'ny fivoaran'ny volana ho avy.

Ny mpikaroka dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fandalinana ny angon-drakitra efa misy mba hamolavola andrana sy iraka afaka mamaly ny fanontaniana mety momba ny volana. Ny volana no hany vatana selestialy, ankoatry ny Tany, manana seismomètre maromaro eny ambonin'ny tany, manome fahafahana manokana handinihana vatana planeta hafa amin'ny lalina.

Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, nisy zavamaneno horohorontany vaovao antsoina hoe Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) napetraky ny Chandrayaan 3 Lander ao amin'ny volana. Nahavita nandrakitra horohoron-tany voajanahary izy io tamin’ny 26 aogositra 2023, na dia mbola eo am-panadihadiana aza ny tena niavian’ilay horohorontany.

Ny fikarohana fanampiny momba ny horohoron-tany amin'ny volana dia hanampy ny mpahay siansa hamantatra ny vavahadin'ny volana ambanin'ny tany sy hikaroka ireo tahiry. Fanampin'izany, amin'ny fametrahana seismometers any amin'ny faritra misy aloka maharitra ao amin'ny Tendrontany Atsimon'ny volana, dia mety ho hitan'ny mpikaroka ny ranomandry voafandrika ao ambanin'ny tany, satria miadana kokoa ny onjan'ny seismika amin'ny rano.

Ny valin'ity fanadihadiana ity dia navoaka tao amin'ny Journal of Geophysical Research - Planets tamin'ny 5 septambra.

Sources:

– Ny lahatsoratra loharano niandohana

– Journal of Geophysical Research – Planeta (5 septambra 2023)