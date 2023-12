Famoahana Vaovao: Ny sidina fotsiny dia mampiseho ny Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR ho an'ny Microsoft Flight Simulator

By

Vao haingana i Just Flight no namoaka ny Avro Vulcan B Mk izay andrasan'ny maro. 2, K.2 & MRR ho an'ny Microsoft Flight Simulator, manolotra traikefa tena misy tokoa ho an'ireo mpankafy sidina. Ny Avro Vulcan, baomba stratejika, dia fiaramanidina nalaza notarihin'ny Royal Air Force (RAF) nandritra ny vanim-potoanan'ny Ady Mangatsiaka. Namboarin'ny mpanamboatra britanika malaza AV Roe and Company (Avro), ny Vulcan dia namorona ampahany manan-danja amin'ny hery baomba V an'ny RAF, miaraka amin'ny Vickers Valiant sy Handley Page Victor.

Ny Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR add-on dia manana endri-javatra marobe izay mampiavaka azy. Ny fiaramanidina dia novolavolaina tamim-pitandremana tamim-pitandremana tsara ny antsipiriany, tamin'ny fampiasana drafitry ny fiaramanidina tena izy sy sary feno momba ny fiaramanidina voalohany, XM655. Niteraka cockpit virtoaly tena misy tokoa io fomba fiasa io, feno kojakoja 3D sy sary mihetsika feno. Marihina fa ny tontonana aoriana sasany, toy ny takelaka AEO sy ny tontonana Navigator, dia manolotra fiasa feno amin'ny fanaraha-maso ny rafitra isan-karazany.

Mba hanamafisana ny asitrika, Just Flight dia nampiditra teknolojia avo lenta mba hampivelatra jiro sy fanamafisam-peo. Ny fandrosoana farany dia nampiasaina mba hamoronana firaketana feo tena izy amin'ny motera Olympus 301 sy Olympus 201 'howl' avy amin'ny Avro Vulcan tena izy. Fanampin'izany, ny fanampin'ny fiantraikany feo 3D voapetraka tsara dia manatsara ny traikefa, indrindra ho an'ireo mpampiasa mampiasa fahaiza-manao virtoaly virtoaly (VR). Ny Avro Vulcan koa dia ahitana jiro azo ahena, fanaraha-maso jiro 25 miasa, ary jiro azo mihetsika.

Raha resaka halalin'ny rafitra, ny Just Flight dia lasa ambony sy mihoatra noho ny fampidirana rafitra elektrika, oksizenina ary hydraulic, miaraka amin'ny rafitra autopilot feno sy ny Electronic Flight Bag (EFB) an-tsambo. Ny EFB dia ahafahan'ny mpampiasa manamboatra safidy isan-karazany ao anaty fiaramanidina. Fanampin'izany, ny Avro Vulcan dia manolotra endri-javatra tena misy toy ny varavarankelin'ny baomba miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny tena izy, ny turbine ram-air-turbine (RAT), ny famafazana hafainganam-pandeha miovaova, ary ny fahafahana mameno ireo karazana enta-mavesatra.

Ho an'ireo mpankafy fiaramanidina maniry ny hiaina ny Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR ho an'ny Microsoft Flight Simulator, ny add-on dia azo vidiana amin'ny fivarotana ofisialin'ny Just Flight amin'ny £ 27.99.

FAQ:

F: Inona ny Avro Vulcan?

A: Ny Avro Vulcan dia baomba stratejika mandeha amin'ny fiaramanidina izay niasa tamin'ny Royal Air Force nandritra ny Ady Mangatsiaka.

F: Iza no nanamboatra ny Avro Vulcan?

A: Ny Avro Vulcan dia novolavolaina sy novokarin'ny AV Roe and Company, fantatra amin'ny anarana hoe Avro.

F: Inona koa ny fiaramanidina hafa anisan'ny tafika baomba V an'ny RAF?

A: Ny hery baomba V dia nahitana ny Vickers Valiant sy Handley Page Victor.

F: Inona no mampiavaka ny Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR tolotra fanampiny?

A: Ny add-on dia manolotra cockpit virtoaly tena misy, jiro marina sy fiantraikany amin'ny feo, ary rafitra lalina ao anatin'izany ny rafitra elektrika, oxygen, hydraulic, ary autopilot.

F: Aiza no ahafahako mividy ny Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR fanampiny?

A: Ny add-on dia azo vidiana amin'ny fivarotana ofisialin'ny Just Flight ao amin'ny [ampidiro eto ny URL].