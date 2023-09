Ny iPhone 16 sy iPhone 16 Plus dia manana fahatsiarovana 8GB ary Chip Bionic A17

By

Araka ny filazan'ny mpandinika teknolojia iray ao amin'ny Haitong International Securities, ny modely iPhone 16 sy iPhone 16 Plus ho avy dia ho tonga miaraka amin'ny fahatsiarovana 8GB ary hampiasain'ny chip A17 Bionic novokarina tamin'ny alàlan'ny dingana N3E an'ny TSMC. Izany dia manamarika fitomboana lehibe amin'ny RAM raha oharina amin'ireo modely iPhone ankehitriny.

Ny modely iPhone mahazatra dia nanana fahatsiarovana 6GB nanomboka tamin'ny iPhone 13 tamin'ny 2021, ary ity fironana ity dia antenaina hitohy amin'ny iPhone 15 sy iPhone 15 Plus. Na izany aza, ny iPhone 15 Pro sy iPhone 15 Pro Max no voalohany manana fahatsiarovana 8GB. Midika izany fa ny chip A17 Bionic sy ny fitadidiana nitombo avy amin'ny maodely Pro amin'ny 2023 dia hidina any amin'ny maodely mahazatra herintaona aty aoriana.

Ny chips A17 sy A18 Bionic ampiasaina amin'ny tsipika iPhone 16 dia hamboarina amin'ny alàlan'ny dingana N3E an'ny TSMC, izay node 3nm nohatsaraina. Ny chip A17 Bionic, antenaina fa hampiasaina amin'ny iPhone 15 Pro sy iPhone 15 Pro Max, dia ho chip voalohany amboarina amin'ny alàlan'ny 3nm fanamboarana. Hiteraka fanatsarana lehibe sy fahombiazana lehibe izany raha oharina amin'ireo chips teo aloha.

Tsara ny manamarika fa ny chip A17 Bionic ampiasaina amin'ny iPhone 15 Pro sy iPhone 15 Pro Max dia hamboarina amin'ny alàlan'ny dingana N3B an'ny TSMC. Na izany aza, Apple dia hifindra amin'ny dingana N3E ho an'ny iPhone 16 sy iPhone 16 Plus. Ny dingana N3B dia node 3nm tany am-boalohany an'ny TSMC noforonina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Apple, raha N3E kosa node tsotra sy mora azo ampiasaina izay hampiasain'ny ankamaroan'ny mpanjifa TSMC hafa. Ny N3E dia manolotra fampisehoana tsara kokoa saingy manana varotra mahomby raha oharina amin'ny N3B.

Ity fiovan'ny fizotry ny fanamboarana ho an'ny chip A17 Bionic ity dia nalaza tamin'ny voalohany ho fepetra fihenam-bidy. Na izany aza, toa vonona ny hanao an'ity fifandimbiasana ity i Apple, izay mety hitarika amin'ny fihenan'ny fahombiazany fa ny fampisehoana tsara kokoa amin'ny ankapobeny.

Ny fanapahan-kevitra hampiasa ny dingana N3E ho an'ny chip A17 Bionic dia mifanaraka amin'ny tsaho nozaraina tao amin'ny Weibo tamin'ny volana Jona. Noheverina fa hanao izany fanovana izany i Apple, na dia heverina ho tsy azo inoana aza izany tamin'izany fotoana izany.

Ny safidin'i Apple hifindra avy amin'ny N3B mankany N3E dia midika ihany koa fa ny orinasa dia mila mamolavola ny chips ho avy mba hanararaotra ny fandrosoan'ny TSMC. N3B dia natao ho toy ny node fitsarana ary tsy mifanaraka amin'ny TSMC dingana mpandimby toy ny N3P, N3X, ary N3S.

Tany am-boalohany dia nikasa ny hampiasa ny dingana N3B ho an'ny chip A16 Bionic i Apple, saingy noho ny olana ara-potoana dia tsy maintsy niverina tany amin'ny N4 izy ireo. Azo atao ny mampiasa ny N3B CPU sy ny GPU core design natokana ho an'ny chip A16 Bionic ho an'ny chips A17 voalohany i Apple, alohan'ny hifindrany amin'ny endrika A17 tany am-boalohany miaraka amin'ny N3E amin'ny 2024.

Ho fehin-kevitra, ny iPhone 16 sy iPhone 16 Plus dia natao hanolotra fitomboana lehibe amin'ny fitadidiana miaraka amin'ny 8GB ary hampiasain'ny chip A17 Bionic noforonina tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny TSMC's N3E. Ity fiovana eo amin'ny fizotran'ny fanamboarana ity dia mety hitondra vokatra tsaratsara kokoa, na dia mety hisy aza ny fifampiraharahana amin'ny fahombiazana.

Sources:

– MacRumors amin'ny alàlan'i Jeff Pu, orinasa fampiasam-bola Hong Kong Haitong International Securities