Apple dia hanolotra modely iPhone Made-in-India amin'ny andro fandefasana

Nanao dingana lehibe i Apple tamin'ny fanitarana ny fotodrafitrasa famatsiana any an-dafin'i Shina tamin'ny fivarotana modely iPhone vaovao vita any India tamin'ny andro fandefasana. Raha nanamboatra iPhones tany India nandritra ny fotoana kelikely i Apple, ny fandaharam-pamokarana dia matetika nihemotra tao ambadiky ny trano fivoriambe voalohany any Shina. Na izany aza, nihena tsikelikely ny elanelana misy eo amin'ny fisian'ny modely iPhone vita Indiana sy ny fandefasana azy ireo tamin'ny volana septambra. Tamin'ny taon-dasa, ny modely Made-in-India iPhone 14 dia hita tao amin'ny rojo famatsiana afa-tsy enina ka hatramin'ny valo herinandro taorian'ny voalohany.

Amin'ity taona ity, mitohy ny fironana satria ny iPhone 15 no fotoana voalohany misy fitaovana Apple farany novokarin'i India tamin'ny andro voalohany fivarotana. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra ny famokarana iPhone 15 any India. Na izany aza, tokony ho marihina fa na dia mamokatra iPhone 15 sy iPhone 15 Plus aza ny orinasa India, dia mbola miantehitra amin'i Shina ny fivorian'ny modely iPhone 15 Pro sy iPhone 15 Pro Max indrindra.

Na izany aza, ny fisian'ny singa Made-in-India iPhone 15 amin'ny fandefasana dia dingana lehibe mankany amin'ny drafitra maharitra Apple hampihenana ny fiankinan-doha amin'i Shina amin'ny famokarana. Amin'izao fotoana izao, ny mpamatsy Apple any India dia mitentina eo amin'ny 7% amin'ny fitambaran'ny iPhones vokarina maneran-tany.

