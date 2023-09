Namoaka fanavaozana mpamily sary ho an'ny mpilalao Starfield i Intel

By

Intel dia namoaka mpamily sary vaovao, version 31.0.101.4672, natao manokana ho an'ireo mpampiasa ny Arc A-Series sy Iris Xe GPU izay milalao ny lalao Starfield tena andrasany. Ity fanavaozam-baovao ity dia miresaka olana maro sendra ny mpilalao, ao anatin'izany ny fotoana fandefasana haingana kokoa, fanatsarana ny fahamarinan-toerana ary ny fihenan'ny artifact hita maso.

Tamin'ny nanombohan'ny Starfield tamin'ny fidirana tany am-boalohany, ireo tompona karatra grafika Intel Arc dia niatrika glitches sy bibikely maro izay nanimba ny traikefany amin'ny lalao. Ny sasany amin'ireo olana ireo dia voamarika manokana, toy ny tsy fahombiazan'ny lalao na ny fianjerana taoriana kelin'ny nanombohana. Talohan'izay dia nahagaga fa tsy nanana mpamily vonona ny lalao i Intel ho an'ity anaram-boninahitra tena andrasana ity, raha jerena ny firaketana an-tsoratra momba ny fanomezana mpamily sy fanatsarana nohavaozina.

Na izany aza, navoaka andro vitsy lasa izay ny fanavaozana mpamily beta, ahafahan'ny mpampiasa Arc GPU miditra amin'ny lalao amin'ny farany, na dia eo amin'ny dingana fidirana aloha aza. Intel dia nanamafy fa ity mpamily beta ity dia handalo fanatsarana sy fanitsiana bebe kokoa mba hiantohana ny fampisehoana tsara indrindra.

Ny mpamily sary farany indrindra, 31.0.101.4672 WHQL, dia miresaka olana manokana mifandraika amin'ny Starfield, ao anatin'izany ny fampihenana lehibe ny fe-potoana enta-mavesatra amin'ny lalao, ny fanatsarana ny fahamarinan-toerana, ary ny fanamboarana ny kolikoly ara-teknolojia sy ny flickers seho.

Na eo aza ireo fanamboarana ireo, dia mbola misy olana fantatra amin'ny lalao izay iasan'ny Intel mavitrika, toy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fampiharana amin'ny faritra sasany, ny flickering amin'ny loharano maivana, ary ny antsipirian'ny texture ambany amin'ny zavatra manokana. Miresaka olana amin'ny lohateny rindrambaiko hafa ihany koa i Intel, anisan'izany ny Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, ary Adobe After Effects.

Ankoatr'izay, i Intel dia manadihady ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny mpankafy ho an'ny Arc GPUs. Ny mpilalao dia tokony hanohy hisafidy ny fikandrana avo lenta na ambany kokoa ho an'ny fitoniana tsara indrindra.

Ho an'ny famakafakana feno momba ny zava-bitan'i Starfield amin'ny karatra grafika isan-karazany nivoaka tamin'ny taona 2017 ka hatramin'izao, jereo ny torolalana Starfield PC Performance.

