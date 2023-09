Ny astronoma Brian May dia manampy amin'ny sarintany asteroid Bennu ho an'ny Misiona OSIRIS-REx NASA

Brian May, astronoma, fanta-daza amin'ny maha-mpitendry gitara ho an'ny tarika rock malaza Queen, dia nandray anjara lehibe tamin'ny iraka OSIRIS-REx an'ny NASA. May, izay manana mari-pahaizana doctorat amin'ny astrofizika, dia nandray anjara tamin'ny fanaovana sari-tany ny asteroid Bennu, izay natokana ho an'ny iraka haka santionany.

Nanomboka tamin'ny 2015 ny fiaraha-miasa tamin'i May tamin'ny NASA rehefa niasa tao amin'ny iraka New Horizons izy, izay nandefa sambon-danitra hanidina an'i Pluto. Izy no namorona ny sary stereo avo lenta voalohany indrindra an'i Pluto, mampiseho ny talentany tsy amin'ny maha-mpitendry rock azy fa amin'ny maha-astrofizika azy ihany koa.

Ho an'ny iraka OSIRIS-REx, i May dia niara-niasa tamin'i Claudia Manzoni, mpahay siansa mba hamorona sary 3D tena izy amin'ny iraka habakabaka. Tamin'ny fampiasana ireo sary ireo, i May dia nanampy tamin'ny sarintany an'i Bennu ary nahita faritra azo antoka ho an'ny fizahana izay hanangona ny santionan'ny asteroid. Nampiaiky volana ny talen'ny iraka Dante Lauretta ny fahaizany sy ny fomba fiasany vaovao, izay nilazalaza ny stereos tamin'ny May ho “fitaovana lehibe” nanampy tamin'ny fitadiavana toerana mety hipetrahana.

Ny fanoloran-tenan'i May amin'ny fikarohana siantifika sy habakabaka dia miharihary amin'ny fandraisany anjara amin'ny tetikasa NASA. Ny fitiavany ny astronomia dia nitarika azy hanohy ny diplaoma amin'ny astrofizika, ary manohy mandray anjara amin'ny sehatra izy ary mandray anjara maharitra amin'ny tontolon'ny mozika amin'ny maha-mpanoratra hira ho an'ny Queen.

Ny fipetrahan'ny kapsule santionany OSIRIS-REx any an'efitr'i Utah amin'ny 24 septambra dia hanamarika dingana lehibe amin'ny iraka NASA hitondra santionany asterôida hiverina eto an-tany. Ny fandraisan'anjaran'i Brian May ho an'ny iraka dia manasongadina ny fihaonan'ny mozika sy ny siansa tsy manam-paharoa, mampiseho ny talenta sy ny tombontsoan'ny tsirairay amin'ny fikatsahany mihoatra ny sehatry ny fahaiza-manaony.

