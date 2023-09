Fanovana rivotra mafana ho rano fisotro: Fivoarana vaovao amin'ny fijinjana rano

By

Ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Texas ao Austin dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fikatsahana vahaolana amin'ny tsy fahampian-drano. Tao amin'ny fikarohana farany nataony, navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences, dia namolavola hydrogel vita amin'ny molekiola izy ireo afaka maka rano fisotro madio amin'ny rivotra mafana amin'ny fampiasana angovo avy amin'ny masoandro ihany.

Ny hydrogel dia ahafahan'ny rano mivoaka haingana sy mahomby avy amin'ny atmosfera, na dia amin'ny mari-pana hatramin'ny 104 degre Fahrenheit aza, ka mahatonga azy io ho mety amin'ny faritra misy hafanana be loatra ary voafetra ny fidirana amin'ny rano madio. Miaraka amin'ity teknolojia ity, ny olona dia afaka maka rano fotsiny amin'ny fametrahana fitaovana eny ivelany, tsy mila fanjifana angovo fanampiny.

Ny hydrogel dia afaka mamokatra rano eo anelanelan'ny 3.5 sy 7 kilao isaky ny kilao ny akora gel, arakaraka ny haavon'ny hamandoana. Ny mampiavaka ity fikarohana ity dia ny fampifanarahana ny hydrogel amin'ny microgels, izay mampitombo be ny hafainganam-pandeha sy ny fahombiazan'ny fisamborana sy famoahana rano. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny hydrogel ho poti-bitika kely, ny mpikaroka dia namolavola sorbent tena mahomby izay afaka mampitombo be ny famokarana rano amin'ny alàlan'ny tsingerina isan'andro.

Ny fampitomboana ny teknolojia no dingana lehibe manaraka. Ny mpikaroka dia mikasa ny hamadika ny zavatra hitany ho vahaolana mora sy azo entina amin'ny famoronana rano fisotro madio azo ampiasaina eran-tany. Ity fivoarana ity dia mety hanova fiainana ho an'ny mponina tsy manana fahafahana miditra amin'ny rano madio, toy ny any Etiopia, izay efa ho 60% amin'ny mponina no miatrika izany fanamby izany.

Ny drafitra ho avy amin'ny teknolojia dia ahitana ny fanatsarana ny injeniera amin'ny microgels mba hanatsarana ny fahombiazana bebe kokoa. Ny mpikaroka koa dia mikaroka ny fampiasana akora organika hampihenana ny vidin'ny famokarana. Na izany aza, mbola misy ny fanamby amin'ny fampitomboana ny famokarana sorbent sy ny fiantohana ny faharetan'ny vokatra. Ho fanampin'izany, dia misy ny ezaka amin'ny famoronana dikan-teny azo entina amin'ny fitaovana ho an'ny sehatra fampiharana isan-karazany.

Ity fandrosoana ity dia mety hanome fanilon'ny fanantenana ho an'ireo faritra iharan'ny tsy fahampian-drano. Ny fahafahana manova rivotra mafana ho rano fisotro amin'ny fampiasana angovo avy amin'ny masoandro dia mitondra antsika dingana iray manakaiky ny vahaolana maharitra izay afaka manamaivana ny olan'ny tsy fahampian-drano maneran-tany.

Fitsipika momba ny Akademia Nasionaly Momba ny Siansa