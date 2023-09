Google dia manokatra traikefa amin'ny mpitsidika amin'ny Mountain View

Google dia hanokatra ny Google Visitor Experience ao amin'ny foibeny any Mountain View, California. Ny tanjona vaovao dia mikendry ny hanome ny mpitsidika fahafahana hiaina Google sy ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana. Ny traikefan'ny mpitsidika dia hita ao amin'ny tranolain'ny orinasa "Gradient Canopy", antsoina hoe Charleston East taloha.

Ny Google Visitor Experience dia hanasongadina kojakoja isan-karazany, ao anatin'izany ny Google Store ahafahan'ny mpitsidika mianatra sy mividy vokatra fitaovana Pixel. Ity no toerana fahatelo amin'ny Google Store, manaraka ny any Chelsea sy Williamsburg any New York City.

Ho fanampin'izany, ny traikefan'ny mpitsidika dia ahitana kafe ho an'ny daholobe antsoina hoe "Café @ Mountain View", izay manome toerana ho an'ny mpitsidika miala sasatra sy mankafy sakafo. "The Plaza" dia hanome zavakanto an-kalamanjana, hetsika ary fandaharana hafa ho an'ny mpitsidika.

Hametraka ny “The Huddle” ihany koa ilay toerana, toerana iray natokana handraisana hetsika ataon'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy hetsika tsy mitady tombony. Ankoatra izany, ny "Pop-Up Shop" dia hampiseho sy hanohana ny orinasa eo an-toerana.

Amin'izao fotoana izao, ny mpitsidika ao amin'ny Google campus dia afaka manana traikefa voafetra ihany, tsy misy fivarotana fanomezana ofisialy. Hanolotra fanoloana tanteraka ny Google Visitor Experience vaovao, mikendry ny hanome traikefa feno sy manentana ny mpitsidika.

Ny Google Visitor Experience dia natao hisokatra amin'ny 12 Oktobra, mitondra "traikefa Googley" ho an'ireo rehetra mitsidika.