Google dia miatrika fitsarana antitrust momba ny fanjakazakan'ny motera fikarohana

Google dia hohanina amin'ny fitsapana antitrust malaza any Etazonia rehefa manandrana manafoana ny fanjakany amin'ny Internet ny mpandrindra federaly. Ao anatin'ny 10 herinandro manaraka, ny mpisolovava federaly sy ny mpisolovava jeneralin'ny fanjakana dia hanolotra porofo hanaporofoana fa nisoloky ny tsenan'ny Google i Google, nandika ny Lalàna Sherman tamin'ny fanaovana ny milina fikarohana azy ho safidy default amin'ny toerana sy fitaovana isan-karazany. Ny fitsarana no hamaritra raha nandika ny lalàna i Google ary, raha izany, inona no dingana tokony hatao mba hanakanana ilay goavambe teknolojia.

Efa ho telo taona lasa izay no nametrahan'ny Departemantan'ny Fitsarana ny fitoriana, niampanga an'i Google ho nampiasa ny fanjakazakan'ny fikarohana amin'ny aterineto mba hahazoana tombony tsy ara-drariny amin'ireo mpifaninana. Milaza ny governemanta fa mandoa vola an'arivony tapitrisa isan-taona ny Google mba ho milina fikarohana mahazatra amin'ny fitaovana toa ny iPhone sy ny navigateur web toa an'i Safari sy Firefox. Fanampin'izany, miady hevitra ny mpandrindra fa nanodinkodina tsy ara-dalàna ny tsena i Google tamin'ny fitakiana ny milina fikarohana azy mba hatambatra miaraka amin'ny rindrambaiko Android ho an'ny finday.

Manamafy i Google fa miatrika fifaninanana lehibe izy io ary mitanisa milina fikarohana toa an'i Microsoft Bing sy tranokala toa an'i Amazon sy Yelp ho ohatra. Ny orinasa dia manondro ny fahombiazany amin'ny fanatsarana mitohy amin'ny milina fikarohana ary manantitrantitra fa ny olona dia misafidy ny hampiasa Google noho ny fahamendrehany sy ny fahombiazany.

Mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny Google ny vokatry ny fitsarana. Ny mety ho vokatr'izany dia ny fampitsaharana ny fanao amin'ny fandoavana ny orinasa mba hahatonga an'i Google ho motera fikarohana mahazatra, na ny tsy fifantohana amin'ny Google rehefa tafiditra ao anatin'ny ady ara-dalàna. Ny raharaha manohitra ny fifampiraharahana mitovitovy amin'i Microsoft tamin'ny 1998 dia nahatonga ny orinasa sahirana amin'ny fampifanarahana amin'ny teknolojia vao misondrotra, izay nahafahan'ny Google niakatra ho ambony.

Ho fanampin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao, Google dia miatrika raharaha manohitra ny fitokisana mifandraika amin'ny teknolojian'ny dokambarotra. Milaza ny governemanta fa ampihimamba ny teknolojian'ny dokambarotra nomerika lehibe i Google ary nanoro hevitra fa mety tsy maintsy mivarotra ny ampahany amin'ny orinasany adtech i Google mba hamahana ny olan'ny fomba fanao manohitra ny fifaninanana.

Loharano: Departemantan'ny Fitsarana, mpandrindra ny Vondrona Eoropeana.