Navoakan'i Google ny fanavaozana fiarovana vonjy maika ho an'ny vulnerability Chrome Zero-Day

Google dia namoaka fanavaozam-baovao momba ny fiarovana maika mba hamahana ny vulnerable aotra andro ao amin'ny navigateur web Chrome. Ity no faharefoana fahaefatra aotra andro izay nohararaotina tamin'ny fanafihana hatramin'ny fiandohan'ny taona. Ny vulnerability, fantatra amin'ny anarana hoe CVE-2023-4863, dia nohararaotina am-pahavitrihana tany anaty ala. Google dia nanentana ireo mpampiasa Chrome hanavao ny mpitety azy ireo amin'ny dikan-teny farany haingana araka izay azo atao.

Ny vulnerability, ny fahalemen'ny WebP heap buffer overflow, dia mety hiteraka fianjerana sy hanamora ny famonoana kaody tsy misy dikany. Tany am-boalohany dia notaterin'ny Apple SEAR sy The Citizen Lab ao amin'ny The University of Toronto's Munk School. Ny Citizen Lab dia efa sarona teo aloha ireo bibikely tsy misy andro ampiasaina amin'ny fanafihana spyware nokendrena nataon'ireo mpisehatra fandrahonana tohanan'ny governemanta amin'ireo olona tena atahorana, toy ny mpanao politika mpanohitra, ny mpanao gazety ary ny mpanohitra.

Na dia nanamafy aza i Google fa nohararaotina ny vulnerable, tsy nanome antsipiriany manokana momba ny fanafihana ny orinasa. Azo inoana fa ho voafetra ny fidirana amin'ny antsipirian'ny bug sy ny rohy mandra-pahatongan'ny ankamaroan'ny mpampiasa hanavao ny mpitety azy amin'ny fanamboarana. Izany dia mba hisorohana ireo mpisehatra fandrahonana tsy hamorona ny fanararaotana azy manokana mifototra amin'ny vaovao.

Ireo mpampiasa Chrome dia afaka manavao ny mpitety azy amin'ny alàlan'ny menu Chrome na amin'ny alàlan'ny famerenana ny fitaovany. Hapetraka ihany koa ny fanavaozana mandeha ho azy tsy misy fifandraisan'ny mpampiasa aorian'ny fanombohana. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana haingana ny navigateur, ny mpampiasa dia afaka miaro tena amin'ny fanafihana mety hitranga alohan'ny hamoahana ny antsipiriany ara-teknika.

Ho fehiny, nanao hetsika haingana i Google hamahana ny vulnerability farany amin'ny andro aotra ao amin'ny Chrome. Ampirisihina ny mpampiasa hanavao ny navigateur amin'ny kinova farany indrindra mba hanalefahana ny mety hisian'ny fanararaotana. Amin'ny fanaovana izany dia afaka miaro ny rafitra sy ny angonany amin'ny fanafihana mety hitranga izy ireo.

