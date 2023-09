Fortnite Downtime for Update v26.10: Inona no andrasana

By

Ny fiatoana Fortnite ho an'ny fanavaozana v26.10 dia nokasaina hanomboka amin'ny 4 ora maraina any Atsinanana anio (12 septambra 2023). Ity fanavaozam-baovao ity dia manamarika ny fanavaozana lehibe voalohany ho an'ny Toko 4 Season 4. Na dia mety tsy hitondra fiovana lehibe aza izany, dia misy fanampiny vitsivitsy tsy maintsy andrandraina. Manoro hevitra ireo mpiboboka sy mpitrandraka data fa hisy fitaovam-piadiana vaovao sy zavatra manasitrana hapetraka ao amin'ny dobo fandrobana.

Toy ny mahazatra, ny lohamilina dia ho entina ivelan'ny aterineto alohan'ny hanombohan'ny fotoana fitsaharana. Ny fanaovana lalao dia ho kilemaina amin'ny lalao rehetra, anisan'izany ny Save The World sy Battle Royale. Ireo mpilalao ao amin'ny Battle Royale dia tsy hiatrika fiatraikany amin'ny fahaverezan'ny fandrosoana. Na izany aza, ireo ao amin'ny Save The World dia tokony hivoaka amin'ny 3:15 ora maraina.

Ny faharetan'ity fanavaozana ity dia heverina ho fohy. Satria fisavana fikojakojana tsy tapaka miaraka amin'ny fanampim-panampiana kely indrindra, tokony hiverina an-tserasera amin'ny 6 ora maraina ny mpizara. Amin'ny toe-javatra sasany, mety hiitatra kely hatramin'ny 6:30 maraina ny ora Atsinanana raha mila fotoana bebe kokoa ny mpamorona. Manoro hevitra ny mpilalao hiandry ny fanambarana ofisialy avy amin'ny Epic Games ary tsy mitsambikina amin'ny lalao avy hatrany rehefa miverina ny mpizara mba hisorohana ny mety hisian'ny filaharana sy ny fahataran'ny mpizara.

Ny fanavaozana Fortnite v26.10 dia tsy mitondra fanamboarana fotsiny fa fanovana votoaty ihany koa. Epic Games dia naneso sioka saro-pantarina miaraka amin'ny teny hoe "Brrrr…," manondro ny mety ho fiaraha-miasa. Ny azo atao dia ny fiaraha-miasa amin'ny Mortal Kombat 1, izay ahitana Sub Zero Outfit, rehefa mivoaka ny lalao amin'ny 19 septambra 2023. Ny fiaraha-miasa iray hafa dia mety amin'ny My Hero Academia, mitondra akanjo Shoto Todoroki. Fanampin'izany, ny bitsika dia mety manondro ny fihenan'ny mari-pana ao amin'ny nosy noho ny fanakona-masoandro ho avy.

Miaraka amin'ireo fiaraha-miasa mety ireo, ny fanavaozana dia hampiditra Snapshot Quests vaovao ahitana Piper Pace, Fanamby isan-kerinandro vaovao, Super Styles ary Reality Augments. Hapetraka ihany koa ny fanamboarana bug sasany. Araho hatrany ny zava-mitranga miaraka amin'ny fanavaozana Fortnite v26.10!

