Fortnite 26.10 Fanavaozana dia mampiditra ny My Hero Academia Crossover

Ny fanavaozana farany an'ny Fortnite, version 26.10, dia tonga miaraka amina endri-javatra sy atiny vaovao mampientam-po. Ny iray amin'ireo hevi-dehibe indrindra amin'ity fanavaozana ity dia ny crossover My Hero Academia, mitondra ny toetra sy ny fahaiza-manao avy amin'ny andiany anime malaza amin'ny lalao battle royale.

Ireo mpilalao dia afaka mampiasa ny singa Ice Wall an'i Todoroki, izay ahafahan'izy ireo mamorona sakana glacial ho fiarovana na fanafihana. Ny Rindrin-dranomandry dia manana fahasalamana be dia be ary mahatanty fahasimbana mandra-piravany. Hita amin'ny tany izy io, ao anaty tratra, na ao amin'ny All Might Supply Drops. Ity singa ity dia manampy fanodikodinana tsy manam-paharoa amin'ny lalao, satria afaka mamandrika ny mpifanandrina izy ary mahatonga azy ireo hivezivezy amin'ny ranomandry.

Ho fanampin'ny Rindrin-dranomandry, dia afaka mampiasa ny fahaizan'i Deku Smash ihany koa ny mpilalao, izay afaka mandondona avy hatrany ny fahavalo amin'ny kapoka iray monja. Na izany aza, io hery io dia tsy azo alaina afa-tsy amin'ny All Might Supply Drop, noho izany dia mila mitandrina ireo mpilalao ireo ny mpilalao.

Ny famitana ny fikatsahana an'i Deku sy ny fikatsahana an'i Todoroki dia hanome valisoa ny mpilalao amin'ny isa traikefa, ary ny famitana ny totalin'ny My Hero Academia Quests enina dia hampiakatra ny haavon'ny mpilalao avy hatrany.

Fanampin'izay, hoditra telo vaovao My Hero Academia no nampiana tao amin'ny Item Shop. Afaka miady amin'ny Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, ary Mina Ashido, telo amin'ireo mahery fo ambony indrindra ao amin'ny UA, ny mpilalao.

Ho fanampin'ny votoatin'ny crossover, ny fanavaozana ihany koa dia mampiditra ny singa Pizza Party, izay afaka manasitrana ny mpilalao ary manatsara ny ampingany. Ny fampitomboana ny SMG Reload dia mamela ny SMG hamerina haingana kokoa, ary ny Super Level Styles vaovao dia azo vahana amin'ny akanjo sasany amin'ny Season Level 100 sy 125.

Amin'ny ankapobeny, ny fanavaozana Fortnite 26.10 dia mitondra karazana endri-javatra vaovao sy atiny mahafinaritra ho an'ny mpilalao. Na ny famoahana fahaiza-manao mahery vaika, ny famoronana sakana mangatsiaka, na ny fampiakarana ny akanjo, dia misy zavatra ho an'ny rehetra amin'ity fanavaozana farany ity.

