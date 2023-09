Mikaroka ny fivoaran'ny Text to Speech Technology

By

Famahana ny dia: Ny fivoaran'ny Text to Speech Technology

Ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny lahatsoratra mankany amin'ny kabary dia dia mahasarika izay nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fomba fifandraisantsika amin'ny teknolojia. Nanova ny fiainan'ny olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ity fanavaozana lehibe ity, indrindra ireo manana fahasembanana ara-pahitana na kilema fianarana, tamin'ny fanomezana fomba hafa hanjifa ny votoaty an-tsoratra.

Tany am-piandohana, ny teknôlôjian'ny text to speech dia mbola tsy ampy, miaraka amin'ny feo robotika izay matetika diso fanonona teny ary tsy ampy ny gadona voajanahary sy ny fitenin'ny tenin'olombelona. Ny rafitra text to speech voalohany, fantatra amin'ny anarana hoe "DAISY", dia novolavolaina tamin'ny taona 1970. Dingana revolisionera izany, saingy tsy lavorary ny teknolojia. Sarotra azo ilay lahateny natambatra, ary lafo sy sarotra ny fampiasana ilay rafitra.

Ny taona 1980 sy 1990 dia nanatri-maso fandrosoana lehibe tamin'ity teknolojia ity. Ny fampidirana ny forman synthesis, izay mampiasa maodely matematika mba hanahafana ny tenin'olombelona, ​​dia nitarika ho amin'ny feo voajanahary kokoa. Na izany aza, ireo rafitra ireo dia mbola nitolona tamin'ny teny sy fehezanteny sarotra, ary matetika ny lahateny dia naneno solon-tena.

Ny fahatongavan'ny Internet tamin'ny faramparan'ny taona 1990 sy ny fiandohan'ny taona 2000 dia nitondra vanim-potoana vaovao ho an'ny teknolojia text to speech. Ny fisian'ny lahatsoratra dizitaly miely patrana dia nahafahana namolavola rafitra be pitsiny kokoa. Nanomboka nampiasa angon-drakitra lehibe momba ny lahatenin'olombelona voarakitra ny mpamorona, teknika fantatra amin'ny anarana hoe concatenative synthesis, mba hamoronana kabary miendrika voajanahary kokoa. Izany dia nanamarika fanatsarana lehibe teo amin'ny kalitaon'ny lahateny natambatra, saingy mbola nisy fetrany ihany. Matetika no tsy nisy fihetseham-po sy fanehoana ny feo, ary niady tamin'ny lantom-peo sy fiteny samihafa ny teknolojia.

Ny fandrosoana vao haingana indrindra amin'ny teknôlôjian'ny lahatsoratra amin'ny kabary dia notarihin'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fianarana milina. Ireo teknôlôjia ireo dia nahafahana namorona rafitra afaka mahatakatra ny toe-javatra, mandika ny fihetseham-po, ary mampifanaraka amin'ny lantom-peo sy fiteny samihafa. Ny rafitra text-to-kabary ankehitriny, toy ny Text-to-Speech an'ny Google sy ny Polly an'ny Amazon, dia mampiasa algorithm fianarana lalina mba hamoahana kabary saika tsy misy hafa amin'ny tenin'olombelona. Ireo rafitra ireo dia afaka mampita fihetseham-po, manindry teny sasany, ary miato mihitsy aza mba hisy vokany, toy ny olona miteny.

Ankoatra izany, ny teknolojia dia nanjary mora azo sy mora kokoa. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny fitaovana sy fampiharana maro, manomboka amin'ny finday sy ny solosaina ka hatramin'ny e-readers sy ny mpanampy an-trano. Izany dia nanokatra tontolon'ny fahafaha-manao ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana na kilema fianarana, izay afaka mahazo vaovao sy mifandray mora kokoa.

Na dia eo aza ireo fandrosoana ireo, dia mbola misy toerana azo hatsaraina. Miasa tsy an-kijanona amin'ny fanatsarana ny teknolojia ny mpamorona, miaraka amin'ny tanjona hamorona rafitra afaka mahazo sy maka tahaka tsara ny tenin'olombelona. Ny hoavin'ny teknôlôjia amin'ny lahatsoratra amin'ny lahateny dia toa mampanantena, miaraka amin'ny fampiharana mety amin'ny sehatra toy ny fanabeazana, fitsaboana ary fialamboly.

Fehiny, dia niavaka ny fivoaran'ny teknôlôjian'ny soratra mankany amin'ny kabary. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 1970 ka hatramin'ny rafitra saro-pady ananantsika ankehitriny, io teknolojia io dia nanova ny fomba fifandraisantsika amin'izao tontolo izao. Rehefa mibanjina ny ho avy isika dia mazava fa ny teknôlôjian'ny text to speech dia hanohy handray anjara lehibe amin'ny famolavolana ny tontolon'ny nomerika.