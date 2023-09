Ny Zavakanto Elektronika dia manambara ireo mpilalao ambony indrindra ho an'ny EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) dia namoaka lisitry ny mpilalao ambony indrindra amin'ny lalao EA Sports FC 24 ho avy. Ny fanambarana voalohany dia ahitana ireo mpilalao 24 ambony, miaraka amin'ny fanambarana fanampiny nomanina amin'ny andro ho avy. Ny lisitra feno dia hivoaka ny 15 septambra amin'ny 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

Amin'ireo mpilalao ambony indrindra dia misy olona efatra manana naoty ambony indrindra amin'ny 91. Ity vondrona sangany ity dia ahitana an'i Kylian Mbappé avy any Frantsa sy PSG, Alexia Putellas avy any Espaina sy Barcelone, Erling Haaland avy any Norvezy sy Manchester City, ary Kevin De Bruyne avy any Belzika sy Manchester. Tanàna.

Manaraka akaiky miaraka amin'ny naoty 90 dia mpilalao valo: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, ary Robert Lewandowski.

Ny vaovao mampientanentana ho an'ny mpankafy dia ny EA Sports FC 24 dia hampiditra mpilalao vehivavy amin'ny fomba malaza Ultimate Team, izay manamarika ny fampidirana voalohany ireo atleta vehivavy amin'ny andiany. Ity fampidirana ity dia ahafahan'ny mpilalao mamorona ekipa manokana ahitana mpilalao lahy sy vavy.

Ny fanapahan-kevitra hampiditra mpilalao vehivavy dia natao mba handraisana anjara amin'ny firoboroboan'ny baolina kitra vehivavy sy hampiray ny mpankafy manerana izao tontolo izao. Ny mpamokatra mpanatanteraka John Shepherd dia nanantitrantitra ny finoana fa ny EA Sports FC dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena.

Mba hamahana ny olana momba ny fiovana, nanazava ny mpamokatra ambony Sam Rivera fa ny Ultimate Team dia fomba nofinofy ary ny fampidirana ireo mpilalao vehivavy dia mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny famoronana ekipa nofinofy manana firenena, ligy ary klioba samihafa.

EA Sports FC dia halefa amin'ny 29 septambra 2023, miaraka amin'ny fidirana aloha azo alaina amin'ny alàlan'ny Ultimate Edition manomboka amin'ny 22 septambra. Ny lalao dia azo idirana amin'ny sehatra samihafa, anisan'izany ny PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC, ary Nintendo Switch.

– EA Sports FC 24: Lalao video novolavolain'ny Electronic Arts, ahitana mpilalao ambony indrindra amin'ny fanatanjahantena.

- Ekipa farany: Fomba lalao ahafahan'ny mpilalao manangana ekipa fantasy miaraka amin'ireo mpilalao avy amin'ny firenena, ligy ary klioba samihafa.

