Ny Publisher Aniplex dia nanambara ny lalao lalao board vaovao mitondra ny lohateny hoe Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ho an'ny Nintendo Switch. Havoaka amin'ny 2024, ity lalao ity dia mifototra amin'ny andian-tantara an-tsary sy manga malaza Demon Slayer. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia any Japon ihany no ho hita.

Mpamono demonia: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! manaraka ny fampifanarahana ny lalao video voalohany an'ny franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, izay natomboka tamin'ny 2021 ary tonga tao amin'ny Nintendo Switch tamin'ny 2022. Raha ny antsipiriany momba ny Mezase! Saikyou Taishi! voafetra amin'izao fotoana izao, ny tranofiara fanambarana sy ny tranonkala ofisialin'ny Demon Slayer dia manolotra topimaso momba izay azon'ny mpilalao andrasana.

Tsy toy ny fampifanarahana ny lalao ady teo aloha, Mezase! Saikyou Taishi! dia toa mifantoka kokoa amin'ny traikefa toy ny lalao board, izay mety haka aingam-panahy avy amin'ny andiany malaza Mario Party. Na dia tsy nambara aza ny mekanika lalao manokana, ny mpankafy ny Demon Slayer dia afaka miandrandra traikefa manentana sy mahasarika mitovy amin'ny lalao miady azo raisina tsara.

Na dia tsy voamarina aza ny famoahana tandrefana, dia misy ny fanantenana fa ny mpankafy ivelan'i Japana dia hahazo fahafahana hankafy ny Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Ireo mpankafy Demon Slayer dia afaka mizara ny fientanentanany sy ny fiandrasana ny lalao amin'ny fanehoan-kevitra.

