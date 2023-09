Crash Team Rumble Season 2: Sarintany vaovao, maody, mahery fo ary Pass Pass

By

Ny Crash Team Rumble Season 2 dia tonga miaraka amin'ny fanampim-baovao mampientanentana amin'ny lalao. Ny mpilalao dia afaka manantena sarintany vaovao, fomba vaovao, maherifo vaovao, ary lalao ady vaovao. Ny fanavaozana farany dia mitondra fomba fijery vaovao amin'ny lalao, manome fomba vaovao hilalaovana sy fahafinaretana tsy misy farany ho an'ireo mpankafy Crash.

Ny iray amin'ireo zava-nisongadina lehibe amin'ny vanim-potoana 2 dia ny fampidirana ny Party Mode. Ity remix co-op mpilalao 4 ity dia manolotra fiatoana amin'ny lalao fifaninanana ary mamela ny mpilalao hiala sasatra. Izy io dia ahitana fihodinana mini-lalao 5 miavaka, samy manana ny fanamby manokana. Tena ilaina ny fiaraha-miasa satria ny mpilalao dia mila miara-miasa amin'ny fanatanterahana asa ary manangona famantaranandro mba hampitomboana ny fotoana sisa tavela. Ny fifehezana ny Wave Mode Antoko tsirairay dia mety hamaha ny Boss Wave miafina, mametraka ny fahaizan'ireo veterana Crash amin'ny fitsapana farany.

Ny Party Mode Rounds dia ahitana karazana lalao samihafa. Ao amin'ny Speed ​​Run, ny mpilalao dia mihazakazaka amin'ny alàlan'ny pads haingana ary misoroka ny loza toy ny bumpers sy ny nitrocrates. Inona no atao hoe Cookin? dia mitaky ny mpilalao hanangona akora manokana ary hanampy azy ireo amin'ny vilany mandehandeha manodidina ny sarintany. Get Lit dia manasa ny mpilalao hampiasa labozia hanazavana lanterana miparitaka manodidina ny tilikambo alohan'ny fotoana. Ao amin'ny Dig It, mitady taolam-paty nalevina ny mpilalao ary manangona azy ireo eo afovoany mba hahitana taolana feno. Farany, ny Balloon Bounce, izay havoaka amin'ny vanim-potoana faha-2, dia miasa amin'ny mpilalao mitsambikina amin'ny balaonina mba hahazoana isa.

Fanampin'izany, ny vanim-potoana 2 dia mampiditra mahery fo vaovao antsoina hoe Ripto. Ity toetra ity, avy amin'ny tontolon'ny Spyro, dia manana tehim-panjakana ary manana ody mahafaty sy mahery. Ny fahaizan'i Ripto dia ahitana ny fandefasana baolina afo, ny fiantsoana tselatra ary ny famoronana onja tsunami. Ireo mpilalao mahay dia afaka manambatra ireo fahaiza-manao ireo mba hamoahana combos manimba. Ny Ripto dia ho hita amin'ny faran'ny vanim-potoana.

Mba hamenoana ireo endri-dalao vaovao dia manolotra sarintany roa vaovao ny Season 2: Waste Deep sy Jazz Junction. Ny Waste Deep dia mitondra ny mpilalao ho any amin'ny tatatra mampidi-doza feno andrana nataon'i Cortex, raha toa kosa ny Jazz Junction dia sarintany mihetsiketsika amin'ny alina miaraka amin'ny atmosfera jazzy. Ny sarintany tsirairay dia manolotra fanamby manokana sy tsy ampoizina.

Farany, ny Season 2 dia tonga miaraka amin'ny Battle Pass 100-tier, manome ny mpilalao ny fahafahana mamoha hoditra vaovao, makiazy, mozika ary maro hafa. Ny Battle Pass dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Crash Team Rumble Deluxe Edition na vidiana misaraka.

Ny Crash Team Rumble Season 2 dia velona ankehitriny, mitondra votoaty mampientam-po amin'ny lalao. Na mpankafy fifaninanana mahery vaika ianao na lalao fiaraha-miasa, ity fanavaozana ity dia manana zavatra ho an'ny mpankafy Crash rehetra. Aza adino ny hetsika!

Sources:

– [Loharano 1: Lahatsoratra tany am-boalohany]

– [Loharano 2: fironana amin'ny lalao]