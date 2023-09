Gearbox, Company Behind Borderlands Series, voalaza fa amidy

Araka ny tatitry ny tatitra, Gearbox, orinasa lalao amerikana fantatra amin'ny famolavolana ny andiany Borderlands, dia amidy amin'izao fotoana izao. Ny orinasan'ny ray aman-drenin'i Gearbox, Embracer, dia mandinika safidy isan-karazany, ka ny iray amin'izy ireo dia ny fivarotana ny studio. Betsaka ny antoko fahatelo efa naneho fahalianana amin'ny fahazoana ny orinasa. Na izany aza, na Embracer na Gearbox dia tsy nanao fanehoan-kevitra ofisialy momba ilay raharaha.

Ity vaovao ity dia tonga amin'ny fotoan-tsarotra ho an'ny Embracer satria ao anatin'ny dingana fanavaozana lehibe. Ao anatin'ity fanavaozana ity dia efa nakatona sahady ny Volition, studio tompon'andraikitra amin'ny andiany malaza Saints Row. Tany am-piandohan'ity taona ity, nanambara ny fikasany hanidy studio sy hanafoana ny lalao i Embracer rehefa tapitra ny fifanarahana $2 lavitrisa tamin'ny orinasa Savvy Games Group novatsian'ny governemanta Saodiana.

Embracer Group, ilay orinasan'ny ray aman-dreny, dia nividy vola tato anatin'ny taona vitsivitsy, nahazo studio malaza maro ao anatin'izany ny Crystal Dynamics, mpamorona ny Tomb Raider. Ny fahazoana Gearbox dia vita tamin'ny Febroary 2021, izay nanombana ny orinasa hatramin'ny $ 1.4 miliara. Gearbox dia namoaka ny Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands and New Tales from the Borderlands. Navoakan'izy ireo ihany koa ny Remnant 2 mpandroba nahomby tamin'ity taona ity. Ho fanampin'izany, dia voatendry hamoaka ny Homeworld 3 izy ireo, lalao paikady sci-fi tena izy novolavolain'ny Blackbird Interactive, tamin'ny 2024.

Manitatra ny fisiany any ivelan'ny tontolon'ny lalao ihany koa ny orinasa, satria ny sarimihetsika Borderlands notarihin'i Eli Roth dia nokasaina hitifitra teatra amin'ny fahavaratra amin'ny 2024. Izany dia manondro fa na dia eo aza ny tsy fahatokisana amin'izao fotoana izao manodidina ny hoavin'ny orinasa, Gearbox dia mijanona ho manolo-tena amin'ny franchise ary miasa mavitrika amin'ny tetikasa vaovao.

