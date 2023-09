Modely iPhone Pro vaovao an'ny Apple: Vidim-bidy sy fanavaozana

By

Apple dia tokony hamoaka ny maodely iPhone Pro vaovao amin'ny hetsika fanombohana anio alina, ary na dia betsaka aza ny lesoka sy tatitra manambara ireo telefaona ho avy, dia mbola misy mistery iray: ny vidiny. Ny tsaho dia milaza fa hisy ny fampiakarana ny vidin'ny modely amidy any Etazonia, fa ahoana ny amin'ny vidiny any India?

Any Etazonia, ny andiany iPhone 14 dia nanomboka tamin'ny $ 799, raha toa kosa ny modely fototra ho an'ny mpividy indiana dia napetraka amin'ny Rs 79,900. Antenaina fa ny vidin'ny modely tsy Pro dia hitoetra ho toy ny tamin'ny taon-dasa. Na izany aza, ho an'ny iPhone 15 Plus dia andrasana ny vidiny Rs 89,900.

Ankehitriny, andao hiresaka momba ny modely Pro. Ny iPhone 15 Pro dia antenaina ho tonga amin'ny fiakaran'ny vidiny $100, mety manomboka amin'ny $1099 any Etazonia. Any India, mety hisy fihoaram-pefy Rs 10,000 raha oharina amin'ny modely tamin'ny taon-dasa. Raha ny iPhone 15 Pro Max, dia mety hahita fiakarana lehibe kokoa izany, mety hiakatra amin'ny $ 1299 any Etazonia, miaraka amin'ireo mpividy indianina mahita fitomboana miavaka amin'ny taona teo aloha.

Ny modely iPhone 15 mahazatra dia hahita fanavaozana lehibe. Ny notch mahazatra dia hosoloin'ny Dynamic Island, manitatra ny trano fonenana ary mampihena ny bezel. Ny fakantsary voalohany dia voalaza fa havaozina avy amin'ny 12 MP ka hatramin'ny 48 MP, ary ny fitaovana dia hampiasain'ny chipset A16 Bionic. Ho fanampin'izay, ny modely tsy Pro sy Pro dia antenaina handray ny seranan-tsambo USB Type-C, hanolo ny tariby Lightning.

Ny maodely Pro dia hanana rafitra titane, manolo ny vy tsy misy pentina, izay miteraka lanja maivana kokoa. Ny iPhone 15 Pro Max dia hampiditra lens periscope manolotra zoom optika 5x-6x. Ireo modely Pro roa ireo dia hivadika amin'ny seranan-tsambo USB Type-C.

Tsara ny manamarika fa miainga avy amin’ny tsaho ireto tombana fampiakarana ny vidin-javatra ireto ka tokony horaisina amin’ny fisalasalana.

