Apple Event 2023: Izay rehetra tokony ho fantatrao

Ny Apple Event 2023 andrasan'ny maro, mitondra ny lohateny hoe “Wanderlust,” dia natao ny 12 septambra 2023, amin'ny 10:00 AM PT. Ity hetsika ity dia hampiseho vokatra vaovao isan-karazany, ao anatin'izany ny iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, sy ny maro hafa. Olona maro no miandry fatratra ny famoahana ireo fitaovana vaovao ireo, indrindra ny iPhone 15 Ultra, izay voalaza fa hiseho.

Ny Apple Event 2023 dia ho azo alaina mivantana amin'ny Apple TV sy Apple.com, ahafahan'ny mpijery mijanona hatrany amin'ny fanambarana momba ny vokatra farany. Hiovaova arakaraka ny firenena ny fotoana hanaovana ny hetsika. Rehefa avoaka ny vokatra dia azo atao ny famandrihana mialoha, ary azo antenaina ny fanaterana ao anatin'ny andro vitsivitsy.

Ny filaharan'ny vokatra ho an'ny Apple Event 2023 dia misy ny iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra na Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, sy ny maro hafa. Ireo fitaovana ireo dia manolotra karazana endri-javatra sy fanatsarana izay azo antoka fa hanentana ny mpankafy ny teknolojia.

Ny fandaharam-potoana ho an'ny Apple Event 2023 dia toy izao manaraka izao: USA (10:00 AM PT), Eoropa (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Aostralia (10:00 AM PT), Kanada (10:00 PT), UK (10:00 PT), UAE (10:00 PT), Rosia (10:00 PT), ary Shina (10:00 PT).

Ny fandefasana iPhone 15 amin'ny Apple Event 2023 dia antenaina ho nisongadina. Ny iPhone 15 dia ho tonga amin'ny karazany samihafa, toy ny iPhone 15 Pro sy Pro Max, mifanaraka amin'ny safidin'ny mpampiasa samihafa. Ny vidin'ny fandefasana ny iPhone 15 dia voalaza fa manodidina ny Rs 80,000, ka mahatonga azy io ho fitaovana avo lenta.

Ho fanampin'izany, ny Apple Event dia hampiditra ny Apple Watch Series 9, izay ahitana rafitra fandidiana nohavaozina antsoina hoe WatchOS 10. Ny mpampiasa dia afaka manantena karazana endri-javatra vaovao sy fanatsarana amin'ity fanavaozana farany an'ny Apple Watch ity.

Raha hijery mivantana ny Apple Event 2023 dia afaka mitsidika ny apple.com ny mpijery na miditra amin'ny hetsika amin'ny alàlan'ny app Apple TV na YouTube. Ireo sehatra ireo dia manome fahafahana hijoro vavolombelona amin'ny fisehoany, manolotra fijerena mivantana ny vokatra sy ny fanambarana farany.

Ho fehiny, ny Apple Event 2023 dia andrasan'ny maro, mampanantena fitaovana sy endri-javatra vaovao mampientam-po. Miandry fatratra ny hetsika ireo mpankafy teknolojia maneran-tany, ka mahatonga azy io ho tsy maintsy jerena ho an'ny mpankafy sy ny mpanjifa Apple.

