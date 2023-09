Apple Arcade: Torolalana feno amin'ny lalao misy sy ny famoahana farany

By

Apple Arcade, serivisy filokana mifototra amin'ny famandrihana avy amin'ny Apple, dia nampitombo haingana ny tranomboky momba ny lalao hatramin'ny nanombohany. Miaraka amin'ny lohateny 100 eo ho eo tany am-boalohany ary lalao maherin'ny 200 izao no misy, Apple Arcade dia manolotra kilalao isan-karazany ho an'ny iPhone, iPad, iPod touch, Mac ary Apple TV.

Raha te hijery sy hisintona ny lalao farany, ny mpampiasa dia afaka mankany amin'ny tabilao Arcade ao amin'ny App Store, midira midina any ambany, ary mifidiana "Jereo ny lalao rehetra." Ny famoahana vaovao dia matetika voatanisa eo an-tampon'ny pejy.

Ny famoahana farany amin'ny Apple Arcade dia ny My Talking Angela 2+, lalao biby fiompy virtoaly malaza avy amin'ny mpamorona ny franchise My Talking Tom. Amin'ity lalao ity, ny mpilalao dia manampy an'i Angela, saka lamaody, mijanona ho sahirana ao an-tranony amin'ny tanàna lehibe amin'ny hetsika toy ny dihy, ny fanaovana mofo ary ny haiady.

Fanampiny iray hafa vao haingana dia ny Samba de Amigo: Party-To-Go, lalao gadona izay natomboka tany amin'ny arcades tamin'ny 1999. Afaka manozongozona azy amin'ny maracas sy groove ny mpilalao amin'ny hira malaza 40 avy amin'ny karazana isan-karazany, anisan'izany ny dian'ny mpanakanto toa an'i Lady Gaga sy PSY.

farany. dia lalao mifanandrify amin'ny tanana miaraka amin'ny hetsika voafetra izay manamby ny mpilalao hieritreritra stratejika sy hanao lalao mahay. Miakara eo amin'ny solaitrabe, sokafy ny taila manokana sy ny fanamafisam-pahefana, ary diniho ireo lohahevitra samihafa amin'ny Classic Mode na very ao amin'ny mozika miaraka amin'ny Tempo Mode.

Fanjakana: Merge & Build dia manolotra fifangaroana miavaka amin'ny lalao merge-2 sy mekanika fananganana fanjakana. Ny mpilalao dia tsy maintsy manampy ny Printsy Edward sy ny namany hamerina amin'ny laoniny ny fanjakana izay noravan'ny hery mahagaga mistery. Mandehana amin'ny fitsangatsanganana mahagaga feno fikatsahana ary vahavaha ny zava-miafina ao ambadiky ny faharavan'ny fanjakana.

Ohatra vitsivitsy amin'ireo lalao hita ao amin'ny Apple Arcade ireo. Ny lohateny hafa dia misy ny Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, ary Bold Moves+.

Tsara ny manamarika fa ny Apple Arcade dia mifanaraka amin'ny PS5 sy Xbox Wireless controllers, ahafahan'ny mpilalao mankafy ireo lalao ireo miaraka amin'ny controller tiany.

Apple Arcade dia manohy manampy lalao vaovao tsy tapaka, miaraka amin'ny fanavaozana sy famoahana nomanina ho an'ny volana ho avy. Ny volana septambra fotsiny dia andrasana hahita fanavaozana lalao 40+ sy famoahana vaovao telo.

Ankafizo ny lalao isan-karazany hita ao amin'ny Apple Arcade ary midira ao amin'ny tontolon'ny lalao mampientam-po amin'ny fitaovana Apple.

Sources:

- Lalao Apple Arcade: Apple App Store