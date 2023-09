Fisaintsainana ny lova navelan'ny 9/11: Fanomezana voninahitra ireo very sy fahatsiarovana ny loza

Tamin'ny 11 Septambra, niato kely ny Amerikanina nanerana ny firenena mba hahatsiaro ny zava-niseho nandrava nitranga tamin'io andro io tamin'ny taona 2001. Tamin'ny fanomezam-boninahitra manetriketrika sy ny faneno lakolosy, dia nisaintsaina ny horohoro sy ny lova navelan'ny 9/11 ny firenena. Ny daty dia mijanona ho voasokitra ao amin'ny fahatsiarovana iombonana, izay mampahatsiahy ny fiainan'ny olona namoy ny ainy sy ny fiantraikan'izany andro izany teo amin'izao tontolo izao.

Nofaritana ho ny fanafihan'ny mpampihorohoro an'i Etazonia tamin'ny 11 Septambra 2001, ny 9/11 dia iray amin'ireo zava-nitranga mampalahelo sy manan-danja indrindra teo amin'ny tantara vao haingana. Tamin'io andro nahatsiravina io, mpitolona 19 nifandray tamin'ny vondrona mahery fihetsika al-Qaeda no naka fiaramanidina efatra, nikendry ireo marika Amerikana an'ohatra. Nodonin’ny fiaramanidina roa ny Foibe Ara-barotra Iraisam-pirenena any New York, ka nahatonga ny fianjeran’ny Tilikambo Kambana sy nahafaty olona an’arivony. Fiaramanidina iray hafa no nianjera tao amin'ny Pentagon, raha ny fahefatra, United Airlines Flight 93, dia nampidinin'ny mpandeha tamin-kerimpo talohan'ny nahatongavany tamin'ny tanjona nokasainy, angamba ny US Capitol.

Ny fahatsiarovana ny 9/11 dia fomba iray hanomezana voninahitra ny fahatsiarovana ireo olona efa ho 3,000 namoy ny ainy tamin'io andro io, anisan'izany ny mpamono afo, ny polisy ary ny mpamaly voalohany izay nirohotra namonjy ny hafa tamin-kerim-po. Izy io koa dia manome fahafahana hisaintsainana iombonana momba ny fiantraikan'ny loza, na eo no ho eo na maharitra.

Na dia niteraka fiovana haingana teo amin'ny politikan'ny fiarovam-pirenena aza ny zava-nitranga tamin'ny 9/11 ary niteraka ady maneran-tany amin'ny fampihorohoroana, ny voka-dratsin'izany andro izany dia mbola mamolavola ny tontolontsika. Avy amin'ny trauma maharitra niainan'ireo sisam-paty sy ny fianakavian'ireo niharam-boina, hatramin'ny fifandonana mitohy any Afovoany Atsinanana sy ny fivoaran'ny fampihorohoroana, ny lova navelan'ny 9/11 dia tonga lavitra.

Raha mahatsiaro sy manome voninahitra ireo izay very tamin'ny 9/11, dia zava-dehibe ny hiezahantsika hanorina fiarahamonina miray hina sy maharitra. Amin'ny fampiroboroboana ny fandeferana, ny fahatakarana ary ny fangorahana, dia afaka miasa amin'ny fisorohana ny herisetra amin'ny ho avy isika ary miantoka ny tsy hiverenan'ny loza toy izany.