Zoom dia miteraka ahiahy momba ny antitrust momba ny fitondran-tenan'i Microsoft

Zoom Video Communications Inc. dia naneho ny ahiahiny momba ny fihetsika manohitra ny fifaninanana ataon'ny Microsoft Corp. tamin'ny fihaonana tamin'ireo mpandrindra avy any Etazonia, Vondrona Eoropeana, ary ny faritra hafa. Araka ny filazan'ny olona iray mahalala an'io raharaha io, i Zoom dia nanao fifanakalozan-kevitra tamin'ny Vaomieran'ny varotra federaly amerikana ary koa ireo mpampihatra fifaninanana avy amin'ny EU, UK, ary Alemana tamin'ny taon-dasa.

Ny iray amin'ireo olana lehibe natsangan'i Zoom dia ny laharam-pahamehan'i Microsoft ny rindrambaiko videoconferencing Teams amin'ny alàlan'ny famenoana ny vidiny sy ny famolavolana vokatra. Manamafy ny orinasa fa ity fihetsika ity dia manome tombony tsy ara-drariny an'i Microsoft amin'ny tsena. Microsoft dia efa nodinihan'ny mpiambina ny fifaninanana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, izay manadihady raha mandika ny fitsipiky ny antitrust ny famatorana ny Teams amin'ny Microsoft 365 sy Office 365.

Ho setrin'ny fitarainana nataon'i Slack telo taona lasa izay, nanambara vao haingana i Microsoft fa hamongotra ny Ekipa any Eoropa manomboka amin'ny 1 Oktobra. Ny Biraon'ny Cartel Federaly any Alemaina dia nanao fanadihadiana tao amin'ny Microsoft tamin'ny volana martsa mba hanadihady ny fomba fanaony sy ny mety ho fihetsika manohitra ny fifaninanana.

Ny manam-pahefana any Etazonia sy UK dia nanao fanadihadiana momba ny serivisy rahona, faritra iray izay i Microsoft's Azure dia mpilalao lehibe. Ireo fanadihadiana ireo dia mikendry ny hamantatra raha mametra ny fanavaozana eo amin'ny indostria ny fanao sasany ataon'ny Microsoft, Amazon.com Inc., ary Alphabet Inc.

Na dia ny Teams aza no mpifaninana voalohany amin'ny Zoom, ny orinasa dia tsy niady hevitra ampahibemaso momba ireo olana ireo hatramin'ny vao haingana. Nandritra ny fihaonambe Goldman Sachs Communacopia sy Teknolojia, ny CEO Zoom Eric Yuan dia niantso ny FTC mba handinika ny fomba fampifandraisana an'i Microsoft ary nanantitrantitra ny maha zava-dehibe ny rariny amin'ny fifaninanana.

Raha mbola manohy manitatra ny serivisy ho an'ny orinasa mihoatra ny fihaonambe video i Zoom, dia mikasa ny hamaha ny olan'ny antitrust izy ary hiantoka ny fifaninanana ara-drariny amin'ny tsena.

