Famoahana ny mety ho azo fenon'ny Zero Trust: Fiovan'ny paradigma amin'ny fiarovana ny fandaminana

Nipoitra ho lafin-javatra manan-danja amin'ny fanovana nomerika ho an'ny fikambanana ny fitokisana aotra, mihoatra noho ny teny filamatra fotsiny. Ny fikarohana avy amin'ny Zscaler dia manambara fa mpitarika IT maro no efa nampihatra na mikasa ny hampihatra paikady fiarovana tsy misy fitokisana. Na izany aza, ampahany kely amin'ireo mpitarika ireo no matoky tena amin'ny fampiasana tanteraka ny mety hisian'ny fitokisana aotra.

Ny fitokisana aotra dia maneho fiovana miala amin'ny fomba fiarovana nentim-paharazana toy ny tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN) sy ny firewall, izay mihevitra fa azo itokisana ny fitaovana ao anatin'ny tambajotran'ny fikambanana. Ny foto-kevitra dia mifototra amin'ny hevitra fa tsy misy mpampiasa azo itokisana, mitaky fanamarinana ho an'ny mpampiasa sy ny fitaovana tsirairay mba hidirana tambajotra.

Ny fampiharana ny fahatokisana aotra dia manome tombony maro, ao anatin'izany ny fahitana ny fandaminana sy ny fiarovana. Izany dia ahafahan'ny ekipan'ny IT mitazona ny fanaraha-maso ny hetsika amin'ny tamba-jotra rehefa mandray ny fomba fiasa hybrid sy ny mpiasa mizara. Amin'ny alàlan'ny fandraisana ny fahatokisana aotra, ny fikambanana dia mahazo tombony amin'ny fifaninanana amin'ny fandraisana mpiasa amin'ny alàlan'ny fanomezana safidy asa mora azo sady miantoka ny fiarovana sy ny fiarovana.

Ny fahitana manerana ny orinasa dia lafiny manan-danja amin'ny fampiharana ny tsy fahatokisana. Ity haavon'ny fahitana ity dia ahafahan'ny fikambanana mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny fiaraha-miasa amin'ny mpiasa mifototra amin'ny toerana misy azy ireo ary mahazo hevitra manan-danja momba ny fandeferana amin'ny risika. Ohatra, ny mpiasa lavitra dia afaka manatanteraka ny andraikiny am-pahatokiana, raha ny fahitana azo avy amin'ny fironana miasa dia mety hitarika amin'ny fanatsarana ny kojakoja birao, ny fomba fiasa, ary na dia ny fahombiazan'ny angovo aza.

Mihoatra noho ny fiovan'ny teknolojia ny fahafahana atolotry ny fitokisana aotra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fomba fijery mibaribary nomen'ny tsy fahatokisana, ny fikambanana dia afaka mandinika indray ny fanaterana ny orinasany ary mandray fanapahan-kevitra stratejika momba ny birao, fizarana mpiasa ary ny vokatra. Izany dia ahafahan'ny orinasa mamerina sary an-tsaina ny asany ary mahita fomba vaovao hifandraisana amin'ny mpanjifa.

Raha jerena ny ho avy, ny firongatry ny fitaovana AI miteraka dia mitazona fampanantenana ho an'ny toerana tsy misy fitokisana. Ireo fitaovana ireo dia afaka mamakafaka ny habetsaky ny angon-drakitra mandalo amin'ny rahona fiarovana ary maka hevitra sarobidy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana AI generative, ny fikambanana dia afaka manatsara bebe kokoa ny tombotsoan'ny fahatokisana aotra ary mitondra ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny fampandehanana azy ireo amin'ny haavo vaovao.

