World of Warcraft dia manambara ny mpiambina ny Dream Patch

By

World of Warcraft dia nanambara ny patch ho avy andrasan'ny maro, Guardians of the Dream, izay hampiditra votoaty vaovao mampientanentana ho an'ny mpilalao. Ity patch lehibe ity dia ahitana faritra vaovao, fanafihana sarotra, ary dobo vaovao Mythic + Dungeons.

Ny zava-nisongadina ao amin'ny Guardians of the Dream dia ny faritra vaovao, izay mitondra ny mpilalao lalina ao amin'ny tontolo mistika fantatra amin'ny anarana hoe Emerald Dream. Ity lafiny ara-panahy ity dia efa ela no anisan'ny lore Warcraft, ary ny mpilalao dia hifanena amin'ny hery Primalist masiaka tarihin'ny Fyrakk mahatahotra, ny endriky ny afo. Hitsapa ny fahaiza-manao sy ny herim-pon'ireo mpitsangatsangana ny fidirana ao amin'io fanjakana tsy mbola hita io.

Ny patch koa dia mampiditra ny fanafihana Amirdrassil, fihaonana mampientam-po amin'ny Druids of the Flame. Ity fanafihana ity dia manolotra traikefa tsy manam-paharoa satria ny mpilalao dia hanana fahafahana mitaingina dragona rehefa manenjika ny druids lelafo manidina izay manimba ny Nofy Emeralda. Na izany aza, mitandrina momba ny mekanika ny mpamorona ary mikasa ny hizaha toetra ny fihaonana alohan'ny hamoahana azy amin'ny lalao mivantana.

Ankoatr'izay, ny patch dia misy dobo Mythic + Dungeon nohavaozina ho an'ny vanim-potoana 3. Ny mpilalao dia afaka manantena ny tranomaizina misy lohahevitra Emerald Dream avy amin'ny fanitarana teo aloha, toy ny Darkheart Thicket sy The Everbloom. Fanampin'izany, nizara elatra roa ny Dawn of the Infinites megadungeon, manolotra votoaty sarotra kokoa ho an'ny mpilalao.

Ho an'ny mpilalao mahazatra dia hisy hetsika an-kalamanjana maro hankafizana. Ny patch dia mampiditra tsingerin'ny hetsika ho an'ny daholobe telo: ny Superbloom, aingam-panahy avy amin'ny sarintanin'ny karama Overwatch, hetsika fambolena izay ahafahan'ny mpilalao manangona vola sy valisoa, ary ny Emerald Bounty, izay mamboly voa sy mijery azy ireo hitombo ho hazo, manome valisoa miavaka.

Ny mpilalao dia afaka manandrana ny patch vaovao amin'ny PTR (faritra fitsapana ho an'ny daholobe) amin'ity herinandro ity. Miaraka amin'ny atiny vaovao mampientam-po, ny Guardians of the Dream dia mampanantena fa hanolotra traikefa mampientam-po sy mampientam-po amin'ny Emerald Dream ny mpilalao World of Warcraft.

Sources:

- kaonty Twitter ofisialin'ny World of Warcraft: @Warcraft