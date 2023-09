Valiny Wordle ho an'ny Level 812 ny Sabotsy 9 Septambra 2023

By

Ny valin'ny Wordle ho an'ny niveau 812 amin'ny Sabotsy 9 Septambra 2023 dia teny sarotra. Na izany aza, miaraka amin'ny fanampian'ny fanoroana hevitra sy fanoroana an-tserasera, ny mpilalao dia afaka maminavina mora foana ny tenin'ny andro ary mamita ny haavony.

Wordle dia lalao mifototra amin'ny tranonkala izay novolavolain'i Josh Wardle ary an'ny The New York Times ankehitriny. Nahazo laza be izy io ary lalaovin'ny mpampiasa an-tapitrisany eran-tany. Ny lalao dia mihodina manodidina ny maminavina teny dimy litera ao anatin'ny fotoana voafetra hahazoana isa.

Ho an'ireo tia piozila ary maniry hanatsara ny voambolana anglisy, Wordle dia mety ho safidy tsara. Mitaky ny mpilalao hisaina tsara, hampihatra ny fahalalany ny teny, ary hanao vinavina voavolavola mba handrosoana amin'ny ambaratonga.

Mba hahitana ny valin'ny Wordle ho an'ny haavo 812 amin'ny Sabotsy 9 Septambra 2023, ny mpilalao dia afaka mampiasa toro-hevitra sy fanoroana an-tserasera izay misy. Ireo toro-hevitra ireo dia afaka manome hevi-baovao sy fitarihana sarobidy, mahatonga ny fizotry ny faminavina ho mora kokoa sy hahafinaritra kokoa.

Noho izany, raha miatrika fanamby ianao ary te handany ny fotoananao amin'ny hetsika manaitaitra ny ati-doha, dia andramo ny Wordle. Ampitomboy ny fahaizanao voambolana, ampiharo ny fahaizanao misaina, ary mifalia rehefa manao izany!

