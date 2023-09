Ny ADN Breakthrough dia mamaha ny raharaha mangatsiaka efa am-polony taona maro, mitarika amin'ny fiampangana vono olona

By

Ny fandrosoana ADN dia nitarika ny famahana ny raharaha mangatsiaka izay tsy voavaha nandritra ny am-polony taona maro. Tamin'ny Novambra 1994, Robin Lawrence dia hita maty voatsatoka antsy tao an-tranony tany Springfield, Virginia. Nanangona porofo ara-tsiansa avy amin'ny toerana nitrangan'ny heloka bevava ny mpitsongo, izay tena zava-dehibe tamin'ny famahana ny raharaha.

Ny porofo ADN nangonina tamin'izany fotoana izany dia tsy nifanaraka tamin'ny loharanom-baovaon'ny polisy. Na izany aza, tamin'ny taona 2019, ny ADN dia natolotra tamina orinasa fitiliana ADN any Virginia. Tamin'ny fampiasana ny ADN, namolavola mombamomba ny orinasa ary nanomboka nikaroka ny angon-drakitra tetiarana, ary tamin'ny farany dia nitarika mpitsikilo ho any amin'ny ahiahiana iray antsoina hoe Steven Smerk.

Mba hanamafisana bebe kokoa ny maha-izy an'i Smerk, nampiasa sketch composite nomerika mifototra amin'ny teknolojia ADN nomen'ny Parabon NanoLabs ny polisy. Tamin'ny fampitahana ireo sketsa ireo tamin'ny sarin'i Smerk fony izy mbola tanora, dia afaka nanangana lalao ireo mpitsikilo.

Nandeha tany New York ny mpitsongo, niresaka tamin'i Smerk, ary naka santionany ADN. Rehefa lasa izy ireo, dia nanome karatra fandraharahana an'i Smerk. Fotoana fohy taorian’izay dia niantso ireo mpitsikilo i Smerk ary niaiky ny heloka vitany. Nandeha tany amin’ny biraon’ny polisy teny an-toerana izy avy eo ary nitolo-tena.

Araka ny filazan'ny lehiben'ny Departemantan'ny polisy ao amin'ny Fairfax County, Kevin Davis, dia nanao fiaiken-keloka feno i Smerk, nanome antsipiriany ampy hanamafisana ny fikarohana momba ny tetiarana. Nanantitrantitra i Davis fa toa fihetsika kisendrasendra ny heloka bevava, tsy misy ifandraisany amin'i Smerk sy Lawrence. Tsy manana firaketana heloka bevava aloha i Smerk ary ity no fisamborana azy voalohany.

Taorian'ny fanadihadiana efa ho telopolo taona, dia notanana am-ponja i Smerk ary havoaka avy any New York ho any Virginia hiatrika fiampangana vono olona ambaratonga faharoa. Tsy hitan'ny manam-pahefana izay mety ho heloka bevava hafa mahakasika an'i Smerk.

Ity fandrosoana ity dia porofon'ny fivoaran'ny teknolojia ADN sy ny fikarohana tetiarana, manome fanantenana ny famahana ireo tranga mangatsiaka izay tsy voavaha hatry ny ela.

Loharano: CBS News (Kerry Breen)