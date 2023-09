Hariva tao amin'ny Rossi's: Taste of Italy at Seasons Restaurant

Ny trano fisakafoanana Seasons mirentirenty ao amin'ny hotely InterContinental ao Ballsbridge, Dublin 4 dia manolotra traikefa italiana miavaka amin'ity volana ity. Ny chef chef mpanatanteraka Alberto Rossi, avy any Italia, dia mitondra ny fahaizany sy ny fitiavany ny sakafo italiana ao amin'ny sakafo. Ny mpikambana ao amin'ny The Irish Times Food & Drink Club dia manana fahafahana manokana hanatrika hetsika antsoina hoe "An Evening at Rossi's" ny 21 septambra amin'ny 6:30 hariva.

Ny hetsika dia hanasongadina sakafo tsiro dimy misy aingam-panahy avy amin'ny sakafo italiana isam-paritra. Ny vahiny dia hankafy ny safidy antipasti atolotra amin'ny fomba fianakaviana, arahin'ny primi, sakafo fototra ary tsindrin-tsakafo, miaraka amin'ny safidy azo alaina isaky ny taranja. Ho fanampin'ny sakafo faran'izay tsara dia haroso koa ny zava-pisotro tonga soa, ny divay mampiaraka, ary ny cocktail tsindrin-tsakafo. Ny Chef Rossi mihitsy no hanolotra ny sakafo tsirairay, hiresaka ny tantarany sy ny manodidina azy.

Azo antoka fa ho be mpitia ny hetsika, ka voafetra ny tapakila. Afaka mamandrika toerana ireo liana amin'ny fipihana ny rohy nomena. Ity dia mampanantena fa ho takariva tsy hay hadinoina amin'ny nahandro italiana tena izy, izay nohamafisin'ny fikasihan'i Chef Rossi manokana.

Ireo mpanjifan'ny The Irish Times Food & Drink Club dia manana fahafahana hahazo loka roa tsy mampino amin'ity volana ity ao Co Wicklow. Ny loka voalohany dia ahitana sakafo tsiro 10 ho an'ny roa ao amin'ny trano fisakafoanana The Strawberry Tree ao amin'ny BrookLodge & Macreddin Village any Aughrim, arahin'ny fijanonana mandritra ny alina. Ny loka faharoa dia manolotra fijanonana mandritra ny alina ho an'ny roa ao amin'ny The Sally Gap Bar & Brasserie ao amin'ny Powerscourt Hotel Resort & Spa kintana dimy, miaraka amin'ny sakafo hariva sy sakafo maraina telo. Ireo olona liana dia afaka miditra amin'ny fifaninanana amin'ny fipihana ireo rohy nomena.

Miarahaba an'i Edel Troy, mpandresy tamin'ny fijanonana alina ho an'ny roa tao amin'ny The Eccles Hotel & Spa any Glengarriff, Co Cork, ary ho an'i Gerry Murphy, mpandresy tamin'ny sakafo hariva ho an'ny efatra tao amin'ny trano fisakafoanana Neighborhood ao Naas, Co Kildare. Ireo mpandresy tsara vintana ireo dia tsy isalasalana fa hankafy traikefa fisakafoanana tsy manam-paharoa sy mahafinaritra ao amin'ireo tranobe malaza ireo.

Ao amin'ny gazetiboky Irish Times amin'ity faran'ny herinandro ity, ny chef sy ny restaurateur Sunil Ghai dia mizara fomba fanamboarana avy amin'ny bokim-pahandroany vaovao, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Ny gazetiboky koa dia manasongadina lahatsoratra iray nosoratan'i Corinna Hardgrave, izay mino fa nahita mpifaninana kintana Michelin vaovao ao amin'ny tanànan'i Kilkenny izy. John Wilson dia mandeha amin'ny fikatsahana ny divay Bordeaux amin'ny tetibola. Fanampin'izany, Grainne O'Keefe sy Lilly Higgins dia manome fomba fanamboarana ho an'ny lovia fararano ao amin'ny gazetiboky.

