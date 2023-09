Western Digital dia mivarotra Milpitas Campus amin'ny $ 192.5 tapitrisa, miditra amin'ny fifanarahana leaseback

By

Ny mpanamboatra fitehirizana solosaina any California, Western Digital, dia vao haingana no nahavita ny fifanarahana fivarotana sy fampanofana miaraka amin'ny Blue Owl Capital ho an'ny biraony Milpitas, R&D ary toeram-pamokarana. Ny fananana trano dimy, hita ao amin'ny 901, 951, 1001, 1051, ary 1101 Sandisk Drive, dia namidy tamin'ny $ 192.5 tapitrisa, ary Blue Owl no mpividy. Ao anatin'ny fifanarahana, ny Western Digital dia nanao sonia fanofana 16 taona ho an'ny tranokala 37 hektara izay maharitra hatramin'ny 2039.

Ny campus Milpitas, izay foiben'ny mpanamboatra flash-drive SanDisk teo aloha, dia novidin'ny Western Digital tamin'ny taona 2016. Ny campus dia ahitana birao, toeram-pikarohana sy fampandrosoana ary orinasa mpamokatra, mirefy 580,322 metatra toradroa. Blue Owl, fantatra amin'ny fifantohana amin'ny fifanakalozam-bola, dia nandoa $332 isaky ny metatra toradroa ho an'ilay trano.

Ny fifanarahana leaseback, toy ity iray ity, dia ahafahan'ny orinasa manokatra ny vola izay mifamatotra amin'ny fananan-tany. Ity dia mety ho fomba tsara hanangonam-bola nefa tsy mivarotra petra-bola na famoahana trosa, indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny tahan'ny zanabola ambony na rehefa ambany ny sandan'ny tahirim-bolan'ny orinasa iray.

Ny vidin'ny tahiry Western Digital dia niaina fiovaovan'ny toetr'andro, nisondrotra 37% tamin'ity taona ity saingy nihena 43% tamin'ny faratampony tamin'ny Aprily 2021. Ny tombotsoan'ny tsenan'ny orinasa dia efa ho 14 lavitrisa dolara amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taom-piasana teo aloha, Western Digital dia nitatitra fatiantoka 1.3 miliara dolara. Miaraka amin'ny vola manodidina ny $ 2 lavitrisa, ny orinasa dia miatrika $ 1.1 lavitrisa amin'ny taratasim-bola amin'ny taona ho avy ary handamina ny hetra $ 523 tapitrisa mandritra ny telovolana ankehitriny.

Ankoatra ny campus Milpitas, Western Digital dia manana ny foiben'ny biraony ao amin'ny 5601 Great Oaks Pkwy ao San Jose.

