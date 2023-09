Fanazaran-tena mifototra amin'ny porofo sy ny fivoaran'ny fandaharana tsy afaka miandry hianatra

Can't Wait to Learn, ny programa fanabeazana nomerika an'ny War Child ho an'ny ankizy iharan'ny fifandonana, dia notarihin'ny porofo ara-tsiansa foana. Na izany aza, mba ho heverina ho tena "mifototra amin'ny porofo", ny fitsabahana dia tsy maintsy mahafeno fepetra sasany. Tamin'ny alalan'ny fandalinana lehibe iray tany Ogandà, ny Can't Wait to Learn dia nahafeno ireo fepetra ireo, izay nanamarika ny fivoarana mampientam-po ho an'ny fandaharana.

Ny fomba fanao mifototra amin'ny porofo dia ny foto-kevitra fa ny fomba fanao amin'ny asa, toy ny fitaizana zaza, fanabeazana, na fanohanana ara-psikolojika ho an'ny ankizy, dia tokony hiorina amin'ny porofo siantifika. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana fomba fikarohana henjana hanaporofoana ny fiantraikan'ny fitsabahana, fa tsy miankina amin'ny fomban-drazana, ny intuition, na ny traikefa manokana. Ny fikambanana fanampiana dia tokony ho vonona ny handray andraikitra mba hahazoana antoka fa tsy miteraka fahavoazana mihoatra noho ny tsara izy ireo.

Ny fomba fiasa mifototra amin'ny porofo dia manomboka amin'ny fitsabahana amin'ny fikarohana siantifika, toy ny fanombanana azo atao na fitsapana voafehy. Ny vokatra azo avy amin'ireo fanadihadiana ireo dia ampiasaina mba hampifanaraka sy hanatsara ny fomba raha toa ka tsy azo antoka na tsy ampy. Raha tsara ny valiny, dia mandroso amin'ny dingana manaraka amin'ny fanombanana ny fandraisana andraikitra.

Ny Can't Wait to Learn dia niatrika fitsapana voafehy kisendrasendra tany Ogandà nandritra ny 18 volana lasa. Ankizy 1507 avy amin’ny sekoly 30 ao amin’ny Distrikan’isingiro no nanaovana ilay fanadihadiana. Ny antsasany tamin'ireo sekoly dia nisolo ny lesona anglisy sy matematika mahazatra tamin'ny Can't Wait to Learn mba hampitahana mivantana ny fahombiazany. Ny valin'ny fanadihadiana, izay havoaka tsy ho ela ao amin'ny diary siantifika, dia mampiseho fa ny Can't Wait to Learn dia tsy vitan'ny hoe mahavita tsara kokoa noho ny fanabeazana mahazatra fa mihoatra noho ny ankamaroan'ny programa EdTech ampiasaina amin'ny toe-javatra mitovy.

Ity fitsarana any Ogandà ity dia manamafy ny Can't Wait to Learn ho toy ny programa mifototra amin'ny porofo feno tanteraka. Tafiditra ao anatin'ny angona fikarohana fikarohana 10 notontosain'ny War Child tany amin'ireo firenena toa an'i Tchad, Jordania, Libanona ary Sodàna hatramin'ny nanombohan'ilay fandaharana. Tany Soudan, ny fandinihana iray dia nahatsikaritra fa efa ho avo roa heny noho ny matematika ny ankizy ary efa ho avo telo heny ny famakian-teny raha oharina amin'ny fandaharan'asan'ny governemanta ho an'ny ankizy tsy mianatra.

Manamarika ny fiantombohan'ny dian'ny Can't Wait to Learn ity zava-bita lehibe ao Ogandà ity. Mifanaraka amin’ny fomba fiasa eo an-toerana dia natolotra ny kaominina any an-toerana ny fanatanterahana ny fandaharana. Amin'ny fizarana izay mety sy tsy mety amin'ny alalan'ny fikarohana, ny Can't Wait to Learn dia mikendry ny hampiroborobo ny fandrosoana manan-danja amin'ny fanomezana fampianarana maimaim-poana, ara-drariny ary manara-penitra ho an'ny ankizy rehetra iharan'ny ady.

Ny Can't Wait to Learn dia novolavolaina tany Sodàna tamin'ny taona 2012 ary efa nosedraina sy nampiharina tany amin'ny firenena samihafa. Nahatratra 100,000 teo ho eo ny ankizy hatramin’izao, manana fanantenana ho an’ny fitomboana ho avy.

