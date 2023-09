Nianjera ny Apple Stock rehefa nandrara ny iPhones any am-piasana ny manampahefana Shinoa

By

Ny tahiry Apple (AAPL) dia niaina fihenam-bidy lehibe mihoatra ny 6% tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity noho ny fandrarana ny iPhones amin'ny masoivohom-panjakana foibe any Shina. Ny famoahana telefaona avo lenta vaovao avy amin'ny Huawei dia nanampy fanerena an'i Apple ihany koa, nifanandrify tamin'ny fandefasana ny iPhone 15 vaovao ho avy.

Na eo aza ireo lohatenim-baovao ireo, dia mino i Erik Woodring, mpandinika Morgan Stanley, fa ho kely ny fiantraikany. Woodring dia nilaza fa ny fanehoan-kevitry ny tsena dia manombantombana ny mety ho dikan'ny lohatenin'ny Shina ary mihoapampana ny fihenan'ny tahiry.

Na dia amin'ny toe-javatra ratsy indrindra aza, Morgan Stanley dia maminavina fa Apple dia ho very eo amin'ny 4% amin'ny fidiram-bola sy 3% amin'ny fidiram-bola isaky ny anjara. Woodring dia mihevitra ny mety ho very 70% amin'ny fandefasana iPhone any Shina ho tsy azo inoana.

Ankoatr'izay, ny famakafakana nataon'i JPMorgan dia manondro fa Apple dia nampitombo tsy an-kijanona ny anjara tsenany tany Shina tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, nahazo ny 20% amin'ny tsena sinoa tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2023. Ny fananan'ny mpiasam-panjakana, miaraka amin'ny famoahana finday vaovao an'i Huawei, dia mety hiteraka fanamby ho an'i Apple amin'ny fitazonana ny tombony azony any Shina.

Ny zava-bitan'ny tahirim-bolan'i Apple dia lohahevitra nifanakalozan-kevitra, miaraka amin'ny ahiahy momba ny fanombanana tafahoatra taorian'ny nandrasan'ny orinasa ny fivarotana iPhone ary nitatitra ny fihenan'ny fidiram-bola tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra. Ny fandefasana iPhone 15 ho avy dia hita ho manakiana ny vidin'ny anjaran'i Apple, miaraka amin'ny fanantenan'ny mpampiasa vola ambany fa mila mihoatra ny orinasa.

Na dia tsy manantena ny fanavaozana lehibe ho an'ny iPhone 15 aza ny mpandinika, dia mety mbola hahazo tombony amin'ny mpampiasa manavao ny iPhones efa misy i Apple. JPMorgan dia manombatombana fa Apple dia hivarotra iPhones 218 tapitrisa manomboka amin'ny volana septambra ka hatramin'ny faran'ny taona, ambany kely noho ny totalin'ny taon-dasa.

Amin'ny ankapobeny, na dia eo aza ny fanamby vao haingana tany Shina sy ny fandefasana iPhone ho avy, ny mpandinika dia mino fa ny fihenan'ny tahiry Apple dia tafahoatra, ary ny orinasa dia manana mety ho an'ny fitomboan'ny vidin'ny varotra sy ny salan'isa.

