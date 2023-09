Ny Biraon'ny Virginia Spirits dia manokatra programa pasipaoro nomerika

By

Ny Birao Virginia Spirits vao haingana dia nampiditra fandaharana pasipaoro nomerika vaovao, izay ahafahan'ny mpampiasa mikaroka toeram-pisakafoanana maherin'ny 30 manerana ny fanjakana. Ny programa, fantatra amin'ny anarana hoe Virginia Spirits Passport, dia azon'ny olona 21 taona no ho miakatra, ary manome fahafahana miditra amin'ny fifanarahana sy fihenam-bidy manokana.

Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny programa pasipaoro maimaim-poana, ny mpandray anjara dia afaka manangona isa amin'ny alàlan'ny fisavana any amin'ny distilleries samihafa. Ireo teboka ireo dia azo avotana amin'ny loka mampientanentana, ao anatin'izany ny tapakila mankany amin'ny Virginia Spirits Expo sy ny fidirana amin'ny famafazana ho an'ny fialan-tsasatra sy traikefa tsy manam-paharoa.

Ny fandaharan'asa pasipaoro dia natao haharitra hatramin'ny 31 aogositra 2024, manome fotoana ampy ho an'ny mpandray anjara hitsidika sy hankafy ny distilleries any Virginia. Ny volana septambra koa dia voatendry ho Virgin Spirits Month, izay mahatonga azy io ho fotoana tsara hanombohana ny fizahana ny sehatra ara-panahy isan-karazany sy mavitrika ao amin'ny fanjakana.

Ho fanampin'ny distilleries efa misy, betsaka kokoa no andrasana hanatevin-daharana ny fandaharana, manome fahafahana bebe kokoa ny mpandray anjara hamoha tolotra manokana sy hahita fanahy vaovao. Ny sasany amin'ireo distillery mandray anjara amin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao dia ny Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Chesapeake Bay Distillery, Tarnished Truth Distilling Co., 8 Shires Coloniale Distillery, ary Copper Fox Distillery.

Mba hanombohana ny pasipaoro Virginia Spirits dia afaka mitsidika ny tranokala ofisialy ao amin'ny virginiaspirits.org/passport ny mpampiasa. Eto dia afaka misoratra anarana amin'ny programa izy ireo ary manomboka ny diany manerana ny tontolon'ny fanahy Virginia.

Sources:

– Rekaya Gibson, 757-295-8809, [email protected]

- Deep Creek Distilling, 801 Butler St., Suite 12, Chesapeake

– Ironclad Distillery Co., 124 23rd St., Newport News

- Virginia Spirits Expo, MacArthur Center (Outdoor Square), 300 Monticello Ave., Norfolk

– Beach Vodka, 1375 Oceana Blvd., Virginia Beach

- Waterman Spirits, 712-A Atlantic Ave., Virginia Beach

– Chesapeake Bay Distillery, 437 Virginia Beach Blvd., Virginia Beach

– Tarnished Truth Distilling Co., 4200 Atlantic Ave., Virginia Beach

– 8 Shires Coloniale Distillery, 7218 Merrimac Trail, Williamsburg

- Copper Fox Distillery, 901 Capitol Landing Road, Williamsburg