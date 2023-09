Ilay Mpamorona ny lalao virtoaly 'Miakatra Ihany!' Misintona lalao avy amin'ny Steam, mitanisa ny adin-tsaina

Ny mpamorona ny lalao platformer mifototra amin'ny fizika malaza, Only Up!, dia nanapa-kevitra ny hanaisotra ny lalao ao amin'ny fivarotana Steam, amin'ny filazana ny "adin-tsaina" ho anton'io fanapahan-kevitra io. Up Only! Nahazo saina lehibe tamin'ny volana Mey rehefa naneho ny ezak'izy ireo ho tonga ambony amin'ity lalao sarotra ity ireo streamers malaza sy YouTubers.

Ao amin'ny fanavaozana ao amin'ny Steam, ny mpamorona ny lalao, izay mitondra ny anarana hoe SCKR Games, dia nanoritsoritra ny tenany ho mpamorona solo ary niaiky fa Only Up! no traikefa voalohany tamin'ny famolavolana lalao video. Namorona ny lalao ho toy ny sehatra famoronana sy fomba iray hitsapana ny tenany izy ireo, saingy niafara tamin'ny adin-tsaina be ho azy ireo izany tao anatin'ny volana vitsivitsy. Ankehitriny, vonona ny handroso izy ireo ary hametraka ny lalao ao ambadik'izy ireo.

Nambaran'ny mpamorona fa eo am-panaovana ny lalao manaraka izy ireo amin'izao fotoana izao, antsoina hoe Kilth. Naneho ny filana fiadanan-tsaina sy fanasitranana izy ireo ary mikasa ny haka aina kely hanohizana ny fianarany amin'ny famolavolana lalao. Miaraka amin'ny fahalalany sy ny traikefany vaovao, mikendry ny hitarika ny heriny mankany Kilth izy ireo. Ny lalao ho avy dia hanana karazana sy toerana hafa tanteraka, miaraka amin'ny fanamafisana ny cinematography. Ny mpamorona dia manantena ny hiara-hiasa amin'ny ekipa kely amin'ity tetikasa sarotra ity mba hanatsarana ny fahaiza-manaony amin'ny famolavolana lalao.

Tsy vao voalohany i Only Up! dia nesorina tao amin'ny Steam. Teo aloha, dia nesorina ny lalao noho ny fampiasana ny zon'ny mpamorona, saingy niverina izany rehefa nesorina ireo fananana nanitsakitsaka. Ny mpamorona dia nanaiky ny fanehoan-kevitra sy ny fanohanana avy amin'ny vondrom-piarahamonina momba ny lesoka amin'ny lalao ary naneho fankasitrahana ireo mpiara-miasa tsara fanahy sy sariaka ao amin'ny orinasa.

Ny fanapahan-kevitry ny mpamorona hanesorana Only Up! ary maneho ny adin-tsain'izy ireo dia manakoako ny fihetseham-pon'i Dong Nguyen, mpamorona ny Flappy Bird, izay nanala ny lalao tamin'ny fivarotana fampiharana tamin'ny taona 2014 noho ny toetrany mampiankin-doha. Nambaran'i Nguyen fa mahatsiaro meloka sy tsy mahazo aina amin'ny fahombiazan'ny lalao izy.

Tamin'ny fotoana nanoratana, Only Up! dia tsy azo vidiana amin'ny Steam amin'izao fotoana izao, na dia mbola misy aza ny pejiny. Ny lohatenin'ny lalao dia novana ho “tsy misy”, ary ny mpamorona dia novana anarana hoe “Indiesolodev.” Ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa tsara sy ny naoty ho an'ny Only Up! mbola azo jerena ao amin'ny pejy Steam.

Loharano: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)