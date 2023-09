Square Enix dia manambara endri-javatra vaovao ho an'ny Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

By

Square Enix dia nanambara antsipiriany vaovao momba ny hetsika RPG ho avy, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, navoaka ho an'ny Nintendo Switch amin'ny Septambra 28th. Ity lalao ity dia mifototra amin'ny andian-tantara an-tsary sy manga malaza amin'ny anarana mitovy.

Ny lalao dia ahafahan'ny mpilalao miroboka amin'ny zava-mitranga amin'ny sarimiaina rehefa mifehy an'i Dai sy ny mpianatr'i Avan izy ireo amin'ny ady ataony amin'ny Dark Army. Ho fanampin'ny fomba fiasa fototra, Square Enix dia nanambara endri-javatra roa mampientanentana izay hanatsara ny sandan'ny famerenana ny lalao.

Voalohany, misy fomba fanamby aorian'ny lalao ahafahan'ny mpilalao mitsapa ny fahaiza-manaony amin'ireo mpifanandrina matanjaka kokoa ary mifanena amin'ny fahavalo sy ady "remixed". Ity fomba ity dia hanome fanamby fanampiny ho an'ireo mpilalao nahavita ny tantara fototra ary mitady votoaty bebe kokoa.

Ny endri-javatra faharoa dia ny Tempolin'ny Fahatsiarovana, fomba fanao am-ponja ahafahan'ny mpilalao manamafy ny fahaizan'ny antokony sy ny ody. Amin'ity fomba ity, ny mpilalao dia hanomboka amin'ny ambaratonga 1 ary hanana fahafahana hanatsara ny fahaizany rehefa mandroso amin'ny tempoly.

Raha liana amin'ny fahazoana kopia ara-batana amin'ny Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai ianao dia misy vaovao tsara. Ny Square Enix dia hamoaka dikan-teny feno boaty miaraka amin'ny fanohanana anglisy feno any Azia. Efa azo alaina amin'ny tranokala toa an'i Playasia izao ny famandrihana mialoha.

Miaraka amin'ireo endri-javatra vaovao ireo sy ny safidy amin'ny famoahana ara-batana, ireo mpankafy ny andiany Dragon Quest sy The Adventure of Dai dia hanana antony bebe kokoa hiandrandra ity lalao mampientam-po ity.

