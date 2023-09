Unity dia manambara ny sarany vaovao amin'ny fametrahana lalao amin'ny fampiasana ny Unity Engine

By

Ny Unity, sehatra fampivoarana lalao malaza, dia nanambara vao haingana fa hampihatra fiampangana vaovao ho an'ny lalao rehetra apetraka amin'ny alàlan'ny Unity Engine. Ity fiampangana ity, fantatra amin'ny anarana hoe Unity Runtime Fee, dia mihatra amin'ny lalao izay efa nandalo ny fetran'ny fidiram-bola sasany sy ny isan'ny fametrahana mandritra ny androm-piainany tao anatin'ny herintaona.

Ny tokonam-baravarana manokana sy ny sarany dia miovaova arakaraka ny karazana famandrihana Unity tazonin'ny mpamorona. Ho an'ny mpampiasa Unity Personal sy Unity Plus, ny fetran'ny fidiram-bola dia napetraka amin'ny $200,000 isan-taona, miaraka amin'ny fanisana fametrahana mandritra ny androm-piainany 200,000. Amin'ny lafiny iray, ny kaonty Unity Pro sy Unity Enterprise dia manana fetra ambony kokoa amin'ny $ 1 tapitrisa amin'ny fidiram-bola isan-taona ary fametrahana 1 tapitrisa mandritra ny androm-piainana.

Tsy mitovy ihany koa ny sara amin'ny fihoaran'ireo fetra ireo ho an'ny karazana famandrihana tsirairay. Ny mpamorona Unity Personal dia homena $0.20 isaky ny fametrahana eo ambonin'ny tokonam-baravarana, fa ny kaonty Unity Enterprise kosa dia mandoa $0.01 isaky ny fametrahana mihoatra ny 2 tapitrisa. Ny mpamorona amin'ny tsena vao misondrotra dia mahazo sara midina, miaraka amin'ny kaonty Unity Personal mandoa $0.02 isaky ny fametrahana ary ny kaonty Enterprise mandoa $0.005 isaky ny fametrahana.

Marihina fa mihatra amin'ny lalao efa misy ao amin'ny Unity ihany koa ireo sara ireo raha mahafeno ny vola miditra sy mametraka ny tokonam-baravarana. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy mihatra amin'ny rindranasa tsy lalao ny Unity Runtime Fee.

Ny Unity dia manamarina ny fampiharana io sarany io amin'ny fanasongadinana fa isaky ny alaina lalao dia apetraka ihany koa ny Unity Runtime. Ny orinasa dia mino fa ny sara mifototra amin'ny fametrahana dia mitahiry ny tombony ara-bola amin'ny fandraisana anjara amin'ny mpilalao ho an'ny mpamorona, fa tsy toy ny modely fifampizaràna vola.

Ho fanampin'ireo fanovana ireo dia nanambara ny fisotroan-drononon'ny famandrihana Unity Plus ny Unity. Ireo mpanjifa efa misy Plus dia homena fahafahana hanavao ny Unity Pro mandritra ny herintaona amin'ny vidiny Plus.

Ny Unity Engine, fanta-daza amin'ny fahaiza-manaony amin'ny fampivoarana lalao maro sy mahery, dia mirehareha amin'ny fampidinana an'arivony tapitrisa isam-bolana. Ity rafitra fandoavam-bola vaovao ity dia mikendry ny hanohana ny fitomboana sy ny fivoaran'ny mpamorona lalao ary mitazona ny fahamarinan'ny ecosystem Unity.

Sources:

- Ny Unity dia manambara ny saram-potoana ho an'ny fametrahana lalao

- Saram-potoanan'ny Unity sy fanovana famandrihana