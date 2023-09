Ny Talen'ny Starfield Talks Vehicles, PC Performance, sy ny maro hafa

By

Tamin'ny tafatafa vao haingana, ny talen'ny Bethesda Todd Howard sy ny tale jeneralin'ny Xbox Phil Spencer dia namaly fanontaniana maro momba ny lalao vao navoaka, Starfield. Anisan’ny noresahana ny tsy fisian’ny fiara an-tanety amin’ny lalao. Nanazava i Howard fa na dia nieritreritra ny hampihatra fiara an-tanety aza izy ireo, dia nanapa-kevitra ny studio tamin'ny farany fa zava-dehibe ho an'ny mpilalao ny mandeha an-tongotra rehefa nidina ny sambony. Izany dia nahafahan'ny mpamorona nandinika ny hafainganan'ny mpilalao ary namolavola ny lalao mifanaraka amin'izany. Ankoatr'izay, ny fampidirana fiara dia mety nanova be ny traikefa amin'ny lalao. Na izany aza, nilaza i Howard fa mbola omena sambo sy jetpack ny mpilalao, izay azo raisina ho fiara amin'ny zony manokana.

Ny tafatafa koa dia nikasika ny fampisehoana PC an'ny Starfield sy ny maha-tokana ny Xbox. Rehefa nanontaniana i Howard dia nandà ny fiheverana fa tsy natao ho an'ny PC ny lalao. Nambarany fa kilalao amin'izao fotoana izao ny Starfield, izay midika fa ny mpilalao sasany dia mety mila manavao ny PC-ny mba hankafizana azy tanteraka. Ho valin'ny fanontaniana momba ny fifaninanana amin'ny lalao hafa toa ny Baldur's Gate, Howard dia tsy niresaka mivantana ny lohatenin'ny Larian Studios fa naneho ny finoana fa ny Starfield dia handray mpilalao mandritra ny taona maro ho avy.

Nandritra ny tafatafa, Phil Spencer dia nanome hevitra avy amin'ny fomba fijery ara-barotra. Nambarany fa i Starfield no Xbox malaza indrindra amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny mpilalao an'arivony ao amin'ny Game Pass. Fanampin'izany, nanamarika izy fa i Starfield no lalao tiany indrindra an'i Bethesda amin'ny Steam. Na izany aza, nisafidy ny tsy hanambara izy raha toa ka ho an'ny Xbox sy PC ihany koa ny The Elder Scrolls 6.

Amin'ny ankapobeny, ny tafatafa dia nanazava ny lafiny samihafa amin'ny Starfield, ao anatin'izany ny fanapahan-kevitra mamorona ao ambadiky ny tsy fisian'ny fiara an-tanety, ny fepetra takian'ny PC, ary ny fandraisana ny lalao amin'ny lazan'ny laza sy ny lisitry ny faniriana. Miaraka amin'ny fomba fiasany manokana amin'ny fitrandrahana habakabaka, Starfield dia manolotra asa vaovao sy mampientam-po ho an'i Bethesda ary niteraka fiandrasana lehibe teo amin'ireo mpilalao sy mpankafy.

Sources:

- Bloomberg Technology (resadresaka nifanaovana tamin'i Todd Howard sy Phil Spencer)