Mpifaninana vaovao amin'ny lalao smartphone: The Nothing Phone 2

Ao amin'ny tontolo anjakan'ny iPhones sy Androids, ny orinasa any Londres Nothing dia niditra tao amin'ny tsenan'ny smartphone miaraka amin'ny Nothing Phone 2 nohavaozina.

Amin'ny maha-mpampiasa iPhone mazoto ahy mandritra ny 16 taona, dia nanapa-kevitra ny hiala sasatra amin'ny fitaovako mahazatra aho ary hanandrana ny Nothing Phone 2 mandritra ny dia 2 herinandro manerana an'i Eoropa. Na dia teo aza ny fanitsiana voalohany ny lahatsoratro nivadika maitso, dia hitako fa afaka miaina tsy misy iPhone malalako aho.

Ny iPhones an'ny Apple no modely amin'ny teknolojia finday, saingy isaky ny famoahana vaovao dia lasa tsy dia misy dikany loatra ny fiovana. Lasa sarotra kokoa ny mandresy lahatra ny mpanjifa hanatsara, satria toa kely ny fanatsarana, toy ny fanavaozana fakantsary na fanatsarana kely ny bateria.

Eto no misy ny Nothing Phone 2. Noforonin'ny mpandraharaha ara-teknolojia Carl Pei, Nothing dia manome fomba fijery mamelombelona ny traikefa amin'ny finday. Ny Nothing Phone 2 dia mandeha amin'ny rafitra fiasan'ny Android ary misy interface tsara an-tsary tsy manam-paharoa sy jiro fampandrenesana "Glyph" ao ambadiky ny fitaovana.

Tsy sahala amin'ny finday mahazatra misy kisary fampiharana miloko, Tsy misy maka fomba hafa. Ny sary monochromatic ho an'ny fampiharana dia niniana natao hampihenana ny fakam-panahy hampiasa be loatra ny telefaona. Ity safidy famolavolana ity dia mikendry ny hanamaivana ny fanelingelenana sy hampiroborobo ny traikefa amin'ny smartphone mifantoka kokoa sy mitadidy.

Amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy hafa amin'ny traikefa finday mahazatra, ny Nothing Phone 2 dia manohitra ny satan'ny indostria anjakan'ny Apple sy Android. Izy io dia manome safidy vaovao ho an'ireo izay mitady fitaovana tsy dia manelingelina loatra. Na ny Nothing Phone 2 dia hahazo antso faobe dia mbola ho hita, saingy tsy isalasalana fa fanampiny mahaliana amin'ny tsena izany.

